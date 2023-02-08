Антиспам: ВымпелКом предлагает Облачную верификацию на базе своей антифрод-платформы

MForum.ru

Антиспам: ВымпелКом предлагает Облачную верификацию на базе своей антифрод-платформы

08.02.2023, MForum.ru

Вымпелком еще в октябре 2022 года сообщал о готовности системы верификации вызовов - так здесь называют антифрод-систему (АФП), предназначенную прежде всего для борьбы с подменой номера. Кроме того, функциональности этой платформы включают защиту от звонков-сбросов, спам-трафика и ddos-атак. В системе действует также блок банковского антифрода. Еще одна особенность системы - она интегрирована с решениями некоторых других операторов связи, в частности, с платформой Hexagen Group, Словения, которую эксплуатируют некоторые российские операторы связи.

На этот раз речь идет о запуске сервиса "Облачная верификация", пока что в тестовом режиме. Оператор предлагает к участию в испытаниях всех желающих операторов. Пока что в бесплатном режиме, в дальнейшем услуги станут коммерчески доступными.

 

 

К сервису подключено более 10 партнеров. В период с октября по декабрь 2022 года в режиме "облачная верификация" обработано 24,5 млн вызовов. Было заблокировано 6,8 млн вызовов с подменой номера, что сокращает для операторов-пользователей вероятность получения штрафа в соответствии с текущим законодательством. По заявлению Вымпелком, платформа способна обрабатывать ~5 тыс. запросов в секунду, в сутки это порядка 150 млн, на обработку одного вызова уходит не более 50 мс. После проведенной в июле 2022 года интеграции с крупнейшими российскими операторами, платформа заблокировала 265,3 млн нежелательных вызовов.

Петр Алферов, директор по управлению фродом и гарантированию доходов ПАО «Вымпелком»:

«В настоящий момент облачная верификация вызовов — это один из самых быстро развивающихся сервисов на рынке телекома. Для удовлетворения спроса очень разных по своим бизнес-моделям, архитектуре сети и количеству абонентов операторов фиксированной и мобильной связи мы развиваем несколько интеграционных решений в направлении антифрода и повышаем устойчивость системы к отказам и сбоям. Такое полноценное развитие возможно только при наличии собственной экспертизы, независящей от внешних поставщиков. В текущих условиях наша стратегия развивается по принципу оператор для операторов».

Алексей Фролов, руководитель департамента по операционной поддержке продаж и развитию бизнеса ПАО «Вымпелком»:

«Как и в любой услуге, которую мы предоставляем нашим партнерам, при работе с продуктом «Облачная верификация» очень важен индивидуальный, клиентоориентированный подход. Наша команда активно помогает клиентам с выбором схемы реализации верификации, учитывая как технические, так и коммерческие особенности оператора связи. Именно такое взаимодействие позволяет создать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Отмечу, что чем быстрее мы объединим усилия в борьбе с подменой номера, тем эффективнее станет защита наших абонентов от мошенников, пользующихся этим способом социальной инженерии».

пресс-релиз Вымпелком

Интересно, что МТС буквально вчера сообщала о 2,1 млрд заблокированных в 2022 году нежелательных вызовах в рамках антиспамовых решений и сервиса "Защитник" компании. Общее количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2022 году составило в сети МТС более четырех миллиардов, что на 30% больше годом ранее. Интересно, с чем связана столь заметная разница в числе заблокированных вызовов?

К сожалению, даже построенные на базе Big Data или иные системы борьбы со спамом и фродом пока что не дают хоть сколько-то близкой к 100% эффективности, лишь снижая число нежелательных вызовов. Коллективную антифродовую активность операторов стоит приветствовать, объединение пула информации о фрод и спам вызовах повышает уровень их фильтрации.

В целом, появление таких решений, на мой взгляд запоздало, проблема нежелательных вызовов давно находится на неприемлемом уровне и пока что результаты борьбы с ними сравнительно скромные. В этом вижу вину, прежде всего, регуляторов, которые вовремя не эскалировали проблему на достойный ее уровень, а затем долго возились с необходимыми доработками законодательства. Теперь ход за операторами, хочется надеяться, что они готовы расстаться с частью трафика ради комфорта абонентов. Один из путей решения проблемы - активное использование методов Big Data и ИИ для оперативного выявления нежелательных вызовов и их блокировки.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: антифрод антиспам Вымпелком билайн нежелательные вызовы облачные услуги

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

06.02. [Новости компаний] Антиспам: МТС заблокировала в 2022 году более 2 млрд спам-вызовов / MForum.ru

13.12. [Новости компаний] ГПБ Мобайл / MForum.ru

03.11. [Новости компаний] Борьба с телефонными мошенниками: Тинькофф и Яндекс помогут защититься от отдельных звонков с подменой номера / MForum.ru

02.09. [Новости компаний] Антиспам: МегаФон подключает бесплатный сервис для защиты от спам-звонков / MForum.ru

27.05. [Новости компаний] Услуги: МТС сообщает о радикальной победе над спамом / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 16:45 ABloud Тема: Антифрод (30.01.2005)
[Антифрод. билайн | Вымпелком. Платформы] билайн запустил облачный сервис верификации вызовов для борьбы с подменой номера 8 февраля 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum – ...
Вчера 14:37 ABloud Тема: Кадры телекома и IT (14.12.2007) (Страницы: 1 2 3)
[Кадры. Назначения. МТС. Санкт-Петербург. Ленобласть] Директором МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти назначен Александр Соловенчук 08 февраля 2023 г., Санкт-Петербург, РФ, пресс-релиз МТС через ...
Вчера 13:17 ABloud Тема: ОАО "Вымпелком" (05.09.2012) (Страницы: 1 2 3 4 5)
[Регулирование. Покупки и продажи компаний. Вымпелком] Российский регулятор одобрил продажу билайна команде топ-менеджеров 8 февраля 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru – ...
Вчера 13:02 ABloud Тема: САПР микроэлектроники (08.10.2018)
[Микроэлектроника | САПР / EDA | ИИ / AI] Чипы, разработанные и оптимизированные с использованием ИИ, уже не эксперимент Статья в DigiTimesAsia посвящена очень интересной теме - применению ИИ в ...
07.02.2023 14:00 ABloud Тема: Московская область (23.08.2014)
[МТС. Фиксированный доступ. Московский регион] МТС подключила к скоростному интернету более 100 тысяч семей в столичном регионе 07 февраля 2023 г., Москва, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

09.02. [Новинки] Анонсы: HKUST Xunfei T20 Pro – «обучающая машина» с экраном 2,5К и АКБ 12000 мАч / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus 11R представлен в Индии / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Buds Ace – TWS наушники с 12,4 мм диафрагмой и титановым покрытием / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 2 представлен официально / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 на чипсете Snapdragon 695 / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Poco X5 Pro на Snapdragon 778G / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: Blackview Oscal S80 – защищенный смартфон с АКБ емкостью 13 000 мАч / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: BLU G72 Max с Helio G37 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Tecno Phantom V Fold замечен на живых фото / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: В сети появилось изображение Sony Xperia 1 V / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+ представлены официально / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 Ultra с 200 Мп камерой на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru

01.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 5 Lite / MForum.ru

01.02. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo5 с зарядкой 240 Вт представят 9 февраля / MForum.ru

31.01. [Новинки] Слухи: В работе смартфоны семейства iQOO 12 / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Chuwi HiPad XPro с ценником $150 / MForum.ru

27.01. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V40 появился на живых фото / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+ / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: