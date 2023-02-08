Антиспам: ВымпелКом предлагает Облачную верификацию на базе своей антифрод-платформы

08.02.2023, MForum.ru

Вымпелком еще в октябре 2022 года сообщал о готовности системы верификации вызовов - так здесь называют антифрод-систему (АФП), предназначенную прежде всего для борьбы с подменой номера. Кроме того, функциональности этой платформы включают защиту от звонков-сбросов, спам-трафика и ddos-атак. В системе действует также блок банковского антифрода. Еще одна особенность системы - она интегрирована с решениями некоторых других операторов связи, в частности, с платформой Hexagen Group, Словения, которую эксплуатируют некоторые российские операторы связи.

На этот раз речь идет о запуске сервиса "Облачная верификация", пока что в тестовом режиме. Оператор предлагает к участию в испытаниях всех желающих операторов. Пока что в бесплатном режиме, в дальнейшем услуги станут коммерчески доступными.

К сервису подключено более 10 партнеров. В период с октября по декабрь 2022 года в режиме "облачная верификация" обработано 24,5 млн вызовов. Было заблокировано 6,8 млн вызовов с подменой номера, что сокращает для операторов-пользователей вероятность получения штрафа в соответствии с текущим законодательством. По заявлению Вымпелком, платформа способна обрабатывать ~5 тыс. запросов в секунду, в сутки это порядка 150 млн, на обработку одного вызова уходит не более 50 мс. После проведенной в июле 2022 года интеграции с крупнейшими российскими операторами, платформа заблокировала 265,3 млн нежелательных вызовов.

Петр Алферов, директор по управлению фродом и гарантированию доходов ПАО «Вымпелком»:

«В настоящий момент облачная верификация вызовов — это один из самых быстро развивающихся сервисов на рынке телекома. Для удовлетворения спроса очень разных по своим бизнес-моделям, архитектуре сети и количеству абонентов операторов фиксированной и мобильной связи мы развиваем несколько интеграционных решений в направлении антифрода и повышаем устойчивость системы к отказам и сбоям. Такое полноценное развитие возможно только при наличии собственной экспертизы, независящей от внешних поставщиков. В текущих условиях наша стратегия развивается по принципу оператор для операторов».

Алексей Фролов, руководитель департамента по операционной поддержке продаж и развитию бизнеса ПАО «Вымпелком»:

«Как и в любой услуге, которую мы предоставляем нашим партнерам, при работе с продуктом «Облачная верификация» очень важен индивидуальный, клиентоориентированный подход. Наша команда активно помогает клиентам с выбором схемы реализации верификации, учитывая как технические, так и коммерческие особенности оператора связи. Именно такое взаимодействие позволяет создать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Отмечу, что чем быстрее мы объединим усилия в борьбе с подменой номера, тем эффективнее станет защита наших абонентов от мошенников, пользующихся этим способом социальной инженерии».

пресс-релиз Вымпелком

Интересно, что МТС буквально вчера сообщала о 2,1 млрд заблокированных в 2022 году нежелательных вызовах в рамках антиспамовых решений и сервиса "Защитник" компании. Общее количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2022 году составило в сети МТС более четырех миллиардов, что на 30% больше годом ранее. Интересно, с чем связана столь заметная разница в числе заблокированных вызовов?

К сожалению, даже построенные на базе Big Data или иные системы борьбы со спамом и фродом пока что не дают хоть сколько-то близкой к 100% эффективности, лишь снижая число нежелательных вызовов. Коллективную антифродовую активность операторов стоит приветствовать, объединение пула информации о фрод и спам вызовах повышает уровень их фильтрации.

В целом, появление таких решений, на мой взгляд запоздало, проблема нежелательных вызовов давно находится на неприемлемом уровне и пока что результаты борьбы с ними сравнительно скромные. В этом вижу вину, прежде всего, регуляторов, которые вовремя не эскалировали проблему на достойный ее уровень, а затем долго возились с необходимыми доработками законодательства. Теперь ход за операторами, хочется надеяться, что они готовы расстаться с частью трафика ради комфорта абонентов. Один из путей решения проблемы - активное использование методов Big Data и ИИ для оперативного выявления нежелательных вызовов и их блокировки.

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теги: антифрод антиспам Вымпелком билайн нежелательные вызовы облачные услуги

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