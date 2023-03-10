Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Tecno Spark 10 5G

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Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Tecno Spark 10 5G

10.03.2023, MForum.ru

В новой утечке PassionateGeekz поделился живыми снимками Tecno Spark 10 5G, демонстрирующими его переднюю и заднюю панели. Кроме того, источник раскрыл ключевые характеристики устройства.

Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Spark 10 5G

Как видно на изображениях, используемый дисплей Spark 10 5G имеет каплевидный вырез. На задней панели устройства виден оригинальный дизайн блока камер. В верхнем левом углу устройства расположены два кольца камер, по диагонали. Верхний большой вмещает основную камеру. Ниже находится светодиодная вспышка в форме таблетки. Второе кольцо камеры включает в себя вспомогательный сенсор.

Согласно отчету, Tecno Spark 10 5G оснащен 6,6-дюймовой IPS -панелью разрешением FHD+ (1080x2460 пикселей) с соотношением сторон 20,5:9. На передней панели устройства установлена 16-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели телефона находится 50-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный датчик глубины и светодиодная вспышка.

Источник утверждает, что устройство базируется на чипсете MediaTek, которому помогают 8 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ виртуальной памяти. Новинка получит 128 ГБ встроенной памяти и оснащена батареей емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт. Она будет иметь другие функции, такие как две SIM-карты, NFC и 3,5-мм аудиоразъем.

По данным источника, Spark 10 5G будет стоить 13 000 рупий в Индии, а его анонс ожидается уже в этом месяце.

Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Spark 10 5G

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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