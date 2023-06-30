Антиспам: МТС RED делится статистикой спам-звонков - удалось придавить их количество вдвое

MForum.ru
30.06.2023,
По данным исследования, проведенного центром инноваций Future Crew MTC, количество спам-вызовов абонентам МТС за первые 5 месяцев 2023 года снизилось более, чем вдвое год к году. Также отмечается спад их количества в 1.8 раз по сравнению с периодом с января по май 2021 года.
Всего за январь-май 2023 года было зафиксировано 123 млн спам-вызовов, а за тот же период 2022 года - 295 млн вызовов. В январе-мае 2021 года спам-звонков было 219 млн.
Как это объясняют в МТС - естественно, наращиванием усилий МТС по блокировке нежелательных вызовов. Добавлю к этому, что сказывается, конечно, и подключение всех федеральных операторов к антифрод-платформе.
Любопытно, что выросла на 67% средняя продолжительность спам-вызовов, с 22 секунд до 33 секунд год к году. Казалось бы, почему бы не повесить трубку в первые же секунды после того, как стало ясно, что речь о спаме? Объясняется это видимо тем, что люди старше 50 лет общаются со спамерами дольше всего, среди молодежи до 24 лет разговоры со спамерами как правило короткие.
Если говорить об общем объеме спам-звонков, то по данным МТС в январе-мае 2023 их доля составила 6%. Отсюда можно вычислить общий объем звонков в сети МТС за этот период. Если 123 млн вызовов это 6%, то 100% - это 2 млрд 50 тысяч.
За период исследования 34,7 тысяч спамеров ежемесячно пытались дозваниваться абонентам МТС. С одного номера в месяц совершалось в среднем 711 вызовов. В праздники абонентов донимают меньше, в среднем на 30%, чем в рабочие дни, например, в майские. Намного реже звонят в новогодние праздники - в 6 раз.
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теги: антиспам МТС
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