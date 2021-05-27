Услуги: МТС сообщает о радикальной победе над спамом

27.05.2021, MForum.ru

МТС втянулась в игру с тинькоффскими намеками про Олега и делает ход на опережение - дарит всем абонентам бесплатную услугу, которая, если все пойдет как надо, порадует всех без исключения абонентов. Огорчаться останется разве что сидельцам, вынужденным работать в подпольных колл-центрах, любителям холодных обзвонов и тем, кто предоставляет им номера.

Суть услуги - все звонки, которые автоматика МТС посчитает звонками от спамеров, будут перенаправлены в голосовую почту. Благодаря этому абонент при остром желании узнать, что же там ему хотели сообщить, сможет зайти в голосовую почту и узнать детали. Либо спокойно проигнорит пришедшую ему SMS с уведомлением о поступившем вызове.

Конечно, жалко голосовую почту. В МТС уверены, что ей никто в России не пользуется. По большому счету, это, увы, так и есть. Нет соотвествующей культуры общения, все желают непременно общаться онлайн, а оставлять сообщения не желают. И все же, немного жаль, что теперь этот сервис будет окончательно похоронен ради благой цели борьбы со спам-вызовами.

В идеале надо разделить обычную голосовую почту и потенциальные спам-вызовы, завести каждому клиенту второй "ящик" голосовой почты и на него уже и кидать спамеров. Но вот, увы, не додумались, или пожадничали? Ау, МТС, раз уж начали с хорошего, может и это допилите, какие-то отдельные люди вам спасибо скажут. Я вот был из тех, кто когда-то голосовой почтой активно пользовался, сейчас, правда, голосовые сообщения уже не слушаю - все можно написать в телегу или в WhatsApp.

В целом все же это скорее позитивная новость, спам-вызовы достали!

Не стоит думать, что это полное решение проблемы. Я тоже пользуюсь антиспам-решением, но иногда ко мне пробиваются спам-звонки с номеров с рейтингом 5. То есть будут и звонки, которые Big data не вычислит, либо вычислит не сразу. Тем не менее, "работу" обзвонщиков новая услуга все же затруднит.

Другим операторам стоит тоже озаботиться проблемой в экстренном порядке. Получив "засаду" нового типа в МТС, обзвонщики могут сместить фокус звонков на трех других операторов, и это станет заметным даже тем, кого до сих пор особо не прозванивали.

На большинстве тарифных планов МТС новая функция «Базовая защита от спам-звонков» уже включена в первоначальный пакет услуг. Абоненты, у которых защита не активирована, могут подключить её самостоятельно с помощью команды *111*0867*1#

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теги: телеком МТС антиспам услуги