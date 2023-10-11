Антиспам: МТС добавила в Мой МТС и в Защитник возможность пожаловаться на спам-номера в пару кликов

MForum.ru

Антиспам: МТС добавила в Мой МТС и в Защитник возможность пожаловаться на спам-номера в пару кликов

11.10.2023, MForum.ru

По мере того, как операторы сотовой связи затыкают брешь которой являлась массовая подмена номеров, актуальнее становятся антиспамовые решения, основанные на оперативном включении в "черный список" номеров, с которых идут спам-обзвоны.

 

 

Для того, чтобы пожаловаться на нежелательный вызов, достаточно воспользоваться виджетом "Защитника", нажать кнопку "Пожаловаться на спам". Также эта опция доступна в приложении "Мой МТС" в разделе "Поддержка". Это намного проще и, тем самым, создает меньший барьер реагирования, чем было раньше, когда предлагалось заполнять заявку на сайте оператора. Кроме того, раньше блокировку номера проводили не ранее, чем через 72 часа. Сейчас номер будет заблокирован сразу же после действий клиента, при условии, что системы МТС уже зафиксировали признаки несанкционированной рекламы с данного номера.

Это логичный и своевременный ход компании. Средний срок жизни спам-номера на сегодня - не более часа. Именно поэтому его актуально блокировать сразу же, как только начали поступать жалобы.

За 9 месяцев 2023 года благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник» МТС заблокировала свыше полутора миллиардов нежелательных вызовов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Умный определитель номера в сервисе «Защитник» первым из антиспамовых решений начал распознавать нежелательные звонки в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber.

Возникает вопрос, что в дальнейшем будет происходить с заблокированными номерами? Если спамеры их уже не используют, а номер вновь поступит в продажу, не будут ли учащаться ситуации, когда приобретенный у того или иного оператора номер окажется в списке блокируемых МТС?

Андрей Бийчук, директор продукта «Защитник» от МТС: Блокировка динамическая, она применяется в зависимости от активности номера. Номера, попавшие в неактивные, через полгода при смене контракта разблокируются, новый владелец сможет им успешно пользоваться.

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теги: МТС антиспам услуги

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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