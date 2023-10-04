Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Омской области - Сухое, Калинино и Шухово

04.10.2023, MForum.ru

Компания рассказала о проведенной плановой модернизации и запуске дополнительного слоя LTE "в среднечастотном диапазоне". Вероятно, речь идет о LTE 2100. Средняя скорость передачи данных по данным компании выросла на 10-15% в зоне действия модернизированных станций.

Апгрейд сети затронул село Шухово Знаменского района, где живет около 1 тысячи человек. Трафик здесь вырос в 1.5 раза год к году. Также улучшено покрытие в селе Сухое Горьковского района и Калинино Русско-Полянского района.

«Мы активно развиваем сеть в третьем по величине регионе Сибири, чтобы обеспечить высокое качество услуг связи как в крупных населённых пунктах, так и небольших поселениях. За последние полгода объем мобильного трафика в Омской области увеличился на 15%», – комментирует Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области. – Например, только за август в Сухом, Калинино и Шухово зафиксирован рост общего трафика в 2,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому при формировании планов по модернизации текущих объектов связи и строительству новых, мы стараемся максимально учесть возросшие потребности абонентов и провести работы на сети там, где это необходимо».

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теги: МегаФон развитие сетей Омская область

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