Развитие сетей: МегаФон в Дагестане - улучшено покрытие в Буйнакске

MForum.ru
06.03.2024,
МегаФон сообщает об установке в Буйнакске дополнительного телеком-оборудования. По данным компании, пиковые скорости выросли до 80 Мбит/с в направлении к абоненту.
По официальным данным в Буйнакске живет около 70 тысяч человек, прогнозы обещают рост населения, редкость для городов с населением до 100 тысяч. Растет и востребованность мобильной связи.
«Комфортные условия общения и круглосуточный доступ в интернет мы обеспечиваем как в больших городах, так и в отдаленных населенных пунктах. За последние три месяца наши инженеры модернизировали и построили оборудование сразу в нескольких городах Дагестана, с населением меньше 100 тысяч человек. Среди них – Избербаш, Дагестанские огни и Кизилюрт. Сейчас пришла очередь Буйнакска. Мы продолжаем развивать сеть и сейчас ведем работы еще в десяти районах республики», — прокомментировал директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев.
Средний объем трафика в месяц в Буйнакске в январе-феврале 2024 года составлял 400 ПБ. Проведенная модернизация сети меняет структуру потребления трафика, абоненты чаще стали использовать видеохостинги. Социальными сетями и мессенджерами пользуются около 80% абонентов.
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теги: МегаФон развитие сетей республика Дагестан республика
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