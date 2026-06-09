Мобильная связь: МегаФон в Нижегородской области – обновление сети в Арзамасе

MForum.ru
09.06.2026,
МегаФон сообщает о постройке новых и модернизации существующих базовых станций в третьем по величине городе Нижегородской области с населением более 100 тысяч человек. Арзамас с недавних пор включен в расширенный список маршрута «Золотое кольцо России». За счет проведенных оператором работ жителям и гостям города доступен мобильный интернет на скорости до 70 Мбит/с.
Улучшено качество услуг оператора в районе городского парка, пляжа на пруду Горячий, центральной городской больнице, гимназии, детсадах, в многоквартирных и частных жилых домах, а также в центре города, где сосредоточены основные туристические объекты.
Новое оборудование также заработало в восточной части Арзамаса на улице 9 Мая — по этой дороге приезжают большинство туристов: со стороны областного центра по региональной трассе, а также из Москвы, Владимира и Казани - автомагистраль М-12 проходит буквально в нескольких километрах.
Базовые станции используют частоты трех диапазонов, поддерживаются технологии как LTE, так и 3G. В Арзамасе и в двух крупных селах Арзамасского района - Костылихе и Водоватове оператор модернизировал существующие телеком-объекты, подключив высокочастотный диапазон.
«Арзамас стал ключевым транзитным узлом: из пяти миллионов туристов, посетивших область в прошлом году, более миллиона проехали именно через этот город. Мы стремимся, чтобы каждый гость чувствовал себя здесь как дома, а это невозможно без цифрового комфорта. Современный турист и паломник нуждаются в доступе к сети не только на маршрутах, но и в святых местах. Это критически важно для работы навигации, цифровых гидов и сервисов "умного" города. Операторы связи уже активно подключились к решению этих задач», - подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
--
теги: мобильная связь Нижегородская область
--
Публикации по теме:
19.05. МТС установит в Нижегородской области около 60 новых БС отечественного производства
12.05. МТС в Нижегородской области ускорил мобильный интернет на Нижегородской ярмарке к ЦИПРу
05.05. МТС в Нижегородской области - сеть LTE расширена новым оборудованием в 25 населённых пунктах округа Шахунья
23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах
06.03. МТС обеспечила стабильной связью более 1000 дачных участков в пригороде Нижнего Новгорода
15.01. Билайн в Нижегородской области - оператор запустил новые базовые станции 4G/LTE на двух крупных развязках в Нижнем Новгороде
20.11. МегаФон в Нижегородской области - еще 5 сел получили новые БС
29.09. МТС в Нижегородской области - оператор установил дополнительное оборудование в селе Варганы
15.09. Билайн в Нижегородской области - новые БС 4G появились в 25 селах и деревнях
18.08. МТС в Нижегородской области - оператор запустил дополнительное оборудование в ряде населенных пунктов
23.07. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G оптимизировано в местах отдыха
18.04. МТС в Нижегородской области - проведен рефарминг частот 3G более, чем на 30 базовых станций в Арзамасе
08.04. МТС в Нижегородской области - еще 5 деревень получили 4G/LTE
21.03. МТС в Нижегородской области - скорость передачи данных удвоилась в поселке Решетиха
27.11. МТС в Нижегородской области - оператор запустил LTE в районе старинной усадьбы Оболенских
25.11. МегаФон в Нижегородской области - связь улучшена для 10 тысяч жителей
18.11. Модернизирована сеть в районе Московского железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде
15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах
29.10. МТС в Нижегородской области - в Нижнем Новгороде нарастили скорости в историческом центре
15.10. МТС в Нижегородской области - обновленная сеть LTE обеспечила связь в историческом районе Нижнего Новгорода
09.06. «Технологический сбор» отодвинули на 1-е декабря 2026 года
09.06. МТС ускорила мобильный интернет в районах Нижегородской области
09.06. Данные вместо формул: европейские суперкомпьютеры проигрывают американскому стартапу
09.06. T2 запустил поддержку голосовой связи в режиме VoLTE на базовых станциях «Булат»
09.06. МегаФон в Нижегородской области – обновление сети в Арзамасе
09.06. Группировка «Рассвет» потеряла первый спутник
08.06. МТС переключит из 3G в LTE 9 из каждых 10 площадок на своей сети в течение 2026 года
08.06. T-Mobile будет работать на сети Билайн в Амурской области и в Якутии
08.06. Элемент-Технологии и Реватт договорились о поставках силовых модулей для зарядных станций
08.06. Google готов ежемесячно платить SpaceX около $1 млрд за возможность пользоваться ИИ-вычислительными мощностями
08.06. Платформа Nvidia RTX Spark – ИИ идет на ПК и другие пользовательские устройства
06.06. Positive Technologies создал комплекс LFI-26 для тестирования безопасности чипов
05.06. Samsung и MediaTek показали 670 Мбит/с в восходящем канале 5G
05.06. Бюро 1440 и ФПК утвердили план внедрения спутниковой связи на поездах дальнего следования
05.06. В Южной Корее призвали технологические компании делиться «избыточной прибылью» от ИИ с поставщиками и сотрудниками
09.06. Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro
09.06. Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5
09.06. Samsung Galaxy S27 Pro будет на уровне Ultra, но без S Pen
08.06. Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность
08.06. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6
08.06. Hisense A10 – смартфон с e-ink дисплеем представят спустя три года разработки
05.06. Motorola расширила семейство Edge 70, выпустив в Индии версию Pro+
05.06. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100
05.06. Huawei nova Y74 получил батарею 6620 мАч и экраном 90 Гц за доступную цен
04.06. Vivo готовит три модели Y500 и V70 Lite 4G
03.06. OnePlus готовит Turbo 6X и 6X Pro
03.06. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир
02.06. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69
02.06. Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445
02.06. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400
01.06. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро
01.06. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями
29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов
29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749
28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515