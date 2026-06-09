Мобильная связь: МегаФон в Нижегородской области – обновление сети в Арзамасе

09.06.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о постройке новых и модернизации существующих базовых станций в третьем по величине городе Нижегородской области с населением более 100 тысяч человек. Арзамас с недавних пор включен в расширенный список маршрута «Золотое кольцо России». За счет проведенных оператором работ жителям и гостям города доступен мобильный интернет на скорости до 70 Мбит/с.

Улучшено качество услуг оператора в районе городского парка, пляжа на пруду Горячий, центральной городской больнице, гимназии, детсадах, в многоквартирных и частных жилых домах, а также в центре города, где сосредоточены основные туристические объекты.

Новое оборудование также заработало в восточной части Арзамаса на улице 9 Мая — по этой дороге приезжают большинство туристов: со стороны областного центра по региональной трассе, а также из Москвы, Владимира и Казани - автомагистраль М-12 проходит буквально в нескольких километрах.

Базовые станции используют частоты трех диапазонов, поддерживаются технологии как LTE, так и 3G. В Арзамасе и в двух крупных селах Арзамасского района - Костылихе и Водоватове оператор модернизировал существующие телеком-объекты, подключив высокочастотный диапазон.

«Арзамас стал ключевым транзитным узлом: из пяти миллионов туристов, посетивших область в прошлом году, более миллиона проехали именно через этот город. Мы стремимся, чтобы каждый гость чувствовал себя здесь как дома, а это невозможно без цифрового комфорта. Современный турист и паломник нуждаются в доступе к сети не только на маршрутах, но и в святых местах. Это критически важно для работы навигации, цифровых гидов и сервисов "умного" города. Операторы связи уже активно подключились к решению этих задач», - подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

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теги: мобильная связь Нижегородская область

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