Микроэлектроника: Компания Infineon Technologies запустила новый завод в Дрездене

MForum.ru
05.07.2026,
Запущенный 2 июля 2026 года завод Smart Power Lab – четвертый производственный модуль на площадке Infineon в Дрездене. Это крупнейшая в истории Infineon инвестиция – порядка 5 млрд евро. Порядка 1 млрд евро предприятие получило в виде госсубсидий.
Основная продукция предприятия – силовые полупроводники и так называемые аналогово-смешанные микросхемы для серверов ИИ, электромобилей и зарядной инфраструктуры, систем промышленной автоматики, солнечной и ветровой энергетики.
Infineon Technology, дрезденское подразделение
Предприятие современное – пластины 300 мм, включая ультратонкие, 20 мкм. Здесь планируют выпуск не только классики типа MOSFET и IGBT, но и современных широкозонных полупроводников на основе карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN), которые повышают эффективность преобразования энергии.
Не нашел упоминаний, какая у нового предприятия производственная мощность, косвенной оценкой может быть информация о создании 1000 прямых рабочих мест - это немаленькое производство, но и не "гигафаб".
Трудно переоценить востребованность продукции предприятия в условиях современной Европы. Причем делали его по-современному, с созданием цифрового двойника, использованием ИИ в управлении, и, как принято в Европе, с упором на экологичность – отказались от использования природного газа, повторно используют 90% технологической воды, а системы рекуперации возвращают до 45% расходуемой предприятием энергии. Что же, Германия, а с ней и ЕС, усилили свои позиции в сегменте в актуальный момент - молодцы.
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теги: микроэлектроника производственные мощности Германия Infineon силовая электроника производство полупроводников производство полупроводниковых структур участники рынка
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