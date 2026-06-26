Слухи: Lava Virat V1 выйдет в Индии 21 июля в 4G и 5G версиях

MForum.ru

Слухи: Lava Virat V1 выйдет в Индии 21 июля в 4G и 5G версиях

14.07.2026, MForum.ru

Компания Lava официально объявила дату запуска первого смартфона новой линейки Virat. Модель Virat V1 будет представлена в Индии 21 июля в полдень, продажи начнутся в тот же день эксклюзивно на Flipkart . Вместе с 5G-версией выйдет и 4G-вариант, получивший название Lava Virat V1 4G .

Оба смартфона получат плоский корпус, боковую клавишу питания, порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Новинки будут доступны в синем и золотом цветах, а в плане внешности будут отличаться оформлением задней панели. Модель 4G получит квадратный модуль с двумя камерами, а 5G-версия – другой дизайн блока с узором на корпусе.

В обеих версиях используется основная камера разрешением 13 МП со светодиодной вспышкой. Производитель также намекает на защиту от пыли и влаги. Согласно анонсам, смартфоны будут ориентированы на ценовой сегмент от 10 000 до 25 000 рупий.

Полные характеристики, включая процессор, дисплей, аккумулятор и объём памяти, будут объявлены 21 июля во время презентации.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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