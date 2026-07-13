Слухи: Проект HMD Fusion 2 отменён из-за высокой стоимости и низкого спроса

MForum.ru
16.07.2026,
Согласно информации от надёжного источника, компания HMD отменила разработку модульного смартфона Fusion 2. Причиной стали высокие производственные затраты и проблемы с рентабельностью, которые возникли на фоне низкого потребительского спроса. Решение пока не подтверждено официально, но, по данным инсайдеров, проект фактически закрыт.
Оригинальный HMD Fusion, выпущенный в сентябре 2024 года, отличался съёмной задней панелью и поддержкой сменных аксессуаров, но не получил широкого распространения на рынке.
Несмотря на постоянный интерес к модульным смартфонам в теории, на практике эта концепция оказалась экономически несостоятельной для нишевого производителя. Управление экосистемой аксессуаров требует значительных вложений, и даже такие гиганты, как Apple или Samsung, вряд ли решились бы на подобный эксперимент.
По данным источника, HMD намерена выполнить свои обязательства по обновлениям для существующих владельцев Fusion: три года поддержки для потребителей и пять лет для корпоративных пользователей. Официальных заявлений от компании пока не поступало, но с высокой вероятностью Fusion останется единственным модульным устройством в истории бренда.
© Антон Печеровый,
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