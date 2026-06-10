MVNO: В СберМобайл задумались о новом инфраструктурном партнере?

MForum.ru
16.07.2026,
Об этом узнали в Forbes. Утверждается, что компания начала вести переговоры с несколькими участниками рынка, при этом интерес к сделке проявил Вымпелком, причем компания готова стать основным инфраструктурным партнером Сбербанк-Телеком.
Оператор «Сбербанк-Телеком» был запущен в 2018 году. Первоначально оператор оказывал услуги только с опорой на инфраструктуру «Т2 Мобайл». С 2024 года «Сбербанк-Телеком» подключился также к сети «МегаФон» и постепенно наращивает географию сотрудничества с другими регионами. Абонбаза СберМобайл оценивается более, чем в 4 млн подключения.
Как видим, борьба за абонентов между федеральными операторами затрагивает и плоскость виртуальных операторов, тем более что на их долю MVNO приходится вполне значимая доля рынка. У виртуалов появилась возможность договариваться – как с существующими партнерами, так и с еще незадействованными, выторговывая себе лучшие условия. СберМобайл, как видим, - не в стороне от тренда.
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теги: MVNO СберМобайл слухи Билайн ВымпелКом
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