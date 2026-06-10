Анонсы: Представлен «яркий, универсальный и весёлый» смартфон Infinix Hot 70 Pro

MForum.ru
17.07.2026,
Компания Infinix расширила популярную серию смартфоном Hot 70. Устройство позиционируется как более выразительная и функциональная версия базовой модели, сохраняя ту же концепцию «яркого, универсального и весёлого» смартфона, но добавляя более смелый дизайн и расширенные возможности для активного использования.
Одной из главных отличительных черт новинки стала широкая палитра цветовых решений. Всего доступно шесть вариантов оформления.
Thermo Orange меняет оттенок в зависимости от температуры: ниже 0°C становится насыщенным тёмно-оранжевым, а при нагревании до 65°C светлеет до игривого оранжевого, превращая заднюю панель в холст для творчества.
Mirage Green использует технологию «хамелеон»: под воздействием ультрафиолета на поверхности появляются светящиеся частицы, создающие эффект звёздного неба.
Silk Glow Purple и Depth Ring White выполнены с использованием нанокристаллической текстуры и 3D-эффекта для игры света и глубины, а Dive Blue и Night Pulse — это более классические матовые оттенки для тех, кто предпочитает сдержанный стиль.
Среди программных возможностей стоит отметить активный матричный кубический LED-дисплей, расположенный в модуле камер. Он отображает статус звонков и уведомлений, анимированные эмодзи и даже содержит две мини-игры для развлечения. Предусмотрена выделенная AI-кнопка для быстрого запуска ассистента Folax или выполнения сценариев вроде сохранения контакта или создания события в календаре .
Технические характеристики включают 6.76-дюймовый IPS-дисплей разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления от 45 до 144 Гц. В основе аппарата — процессор MediaTek Dimensity 7100 (6 нм) с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.
Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 с 2-кратным зумом. Ёмкость аккумулятора варьируется в зависимости от региона и составляет 6000 или 5600 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт.
Корпус защищён по стандарту IP68 и соответствует военному стандарту MIL-STD-810 . Устройство работает на Android 16 с оболочкой XOS 16, а производитель обещает три крупных обновления ОС и пять лет патчей безопасности.
Информация о ценах и датах начала продаж пока не раскрывается, однако ожидается, что она появятся в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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