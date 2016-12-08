Компоненты: Snapdragon 835 поставил рекорд в AnTuTu

08.12.2016, MForum.ru

В интернете появились данные тестов производительности новейшего чипсета Qualcomm. Как и ожидалось, результаты оказались заметно выше, чем у присутствующих на рынке решений.

Какое именно устройство прошло бенчмарк не сообщается. Возможно, речь идет об инженерном образце от производителя системы-на-чипе. Суммарный бал, который смог набрать тестируемый образец – 181 434, что заметно выше, чем у нынешнего лидера теста в лице iPhone 7 Plus. Типичный результат топового чипсета текущего поколения от Qualcomm составляет около 140 тысяч балов. Кстати, результат серийных устройств может оказаться еще выше, таким образом, можно уверенно предположить о выходе производительности мобильных систем-на-чипе на новый уровень.