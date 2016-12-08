Компоненты: Snapdragon 835 поставил рекорд в AnTuTu

MForum.ru
08.12.2016,
В интернете появились данные тестов производительности новейшего чипсета Qualcomm. Как и ожидалось, результаты оказались заметно выше, чем у присутствующих на рынке решений.
Какое именно устройство прошло бенчмарк не сообщается. Возможно, речь идет об инженерном образце от производителя системы-на-чипе. Суммарный бал, который смог набрать тестируемый образец – 181 434, что заметно выше, чем у нынешнего лидера теста в лице iPhone 7 Plus. Типичный результат топового чипсета текущего поколения от Qualcomm составляет около 140 тысяч балов. Кстати, результат серийных устройств может оказаться еще выше, таким образом, можно уверенно предположить о выходе производительности мобильных систем-на-чипе на новый уровень.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.11. [Технологии] Компоненты: 10 нм чипсеты 2017 года - Snapdragon 835 vs Helio X30 vs Kirin 970 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Oppo Find 9 будет представлен в марте 2017 года / MForum.ru
17.11. [Новости компаний] Чипсеты: Snapdragon 835 будет опираться на Samsung FinFET / MForum.ru
17.11. [Новости компаний] Чипсеты: Qualcomm Quick Charge 4 заряжает на 20% быстрее / MForum.ru
22.12. [Новинки] Обзор смартфона Senseit R450 – 4G под защитой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75 / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: LG представила Stylo 3 (Stylus 3), а также K10, K8, K4 и K3 следующего поколения / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Экран ZUK Edge занимает 86,4% площади передней панели / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Nokia Z2 Plus с 4 Гб ОЗУ замечена в Geekbench / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Появились «официальные» рендеры Nokia C1 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: 8848 Phones представила смартфон за $2880 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: LG G Pad III 10.1 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Power Bank 2 внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч оценен $22 / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: «Волшебный» Honor Magic представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Highscreen Easy L/Pro – смартфоны с LTE и емким аккумулятором / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: UMi Z – первый смартфон на базе MediaTek Helio X27 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Ha CES 2017 компания LG представит 6 новых смартфонов среднего уровня, а X power 2 – на MWC / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 150 DS – первые телефоны Nokia от HMD Global / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Самый быстрый Android-смартфон Le Pro3 со Snapdragon 821 будет продаваться в России за 25 тысяч рублей / MForum.ru
13.12. [Новинки] Мобильные платежи: Samsung Pay Mini не будет доступен на iOS, по крайней мере, на старте / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Asus работает над ZenFone 3 Zoom с двойной тыловой камерой / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 оценен в $7 / MForum.ru
12.12. [ПО] Анонсы: Sailfish Watch – альтернативная ОС для смарт-часов с Android / MForum.ru