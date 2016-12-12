Акции: Tele2 сделала бесплатным доступ к сети LTE в Москве на три месяца

12.12.2016, MForum.ru

Симпатичная для абонентов акция. Оператор получил возможность проверить способность держать нагрузку (уверен, что абоненты не столкнутся с заметным падением средних скоростей доступа). Также, вероятно, компания хотела бы зафиксировать побольше абонентов на конец 2016 года. А еще это просто хороший подарок для абонентов.

Суть акции, как вы уже поняли из названия - даже при исчерпании основного пакета трафика, сохраняется возможность пользования интернет-доступом к сети LTE на высокой скорости.

Tele2 активирует бесплатный доступ к LTE-сети при подключении или переходе абонентов на тарифные планы «Черный», «Очень черный», «Самый черный», «Сверхчерный» до 10 апреля 2017 года. Действующие пользователи этих тарифов также получают безлимитный 4G-интернет на три месяца − сервис подключается автоматически 12 декабря 2016 года.

В пресс-релизе компания Tele2 отмечает, что пользователи потребляют все больше услуг передачи данных. В сети LTE трафик ожидаемо растет быстрее, чем в сети 3G - 23% в месяц против 11%. Этому факту есть два объяснения - последовательный рост проникновения смартфонов с поддержкой LTE на сети Tele2, а также рост потребления трафика уже существующими абонентами, что может говорить об улучшении качества работы сети и ее охвата.

По утверждению Игоря Жижикина, директора макррорегиона Москва Tele2, среднесуточный объем передачи данных в сети Tele2 составил 160 терабайт. Годом ранее среднесуточный трафик мобильной передачи данных в сети Tele2 cоставлял 30 ТБ. Если предположить, что среднее потребление трафика на абонента в московском регионе достигло, скажем, 3 ГБ в месяц, то можно прикинуть, что в московском регионе у компании среднемесячный трафик: 160*30.5*1024 =4.99 млн ГБ, что может соответствовать 1,7 млн подключений. Если взять в качестве среднего потребления более реалистичную оценку - около 2 ГБ в месяц, то оценка числа подключений вырастет до 2.5 млн.