Слухи: Asus работает над ZenFone 3 Zoom с двойной тыловой камерой

13.12.2016, MForum.ru

Компания Asus работает над ZenFone 3 Zoom, оснащенным сдвоенной тыловой камерой. Новинка уже замечена в архивах американского регулятора FCC (Federal Communications Commission) и китайской TENNA. Модельный номер устройства – Asus Z01HD.

Тыловая камера Asus ZenFone 3 Zoom оснащена 16 Мп модулем и, по аналогии с iPhone 7 Plus, может предложить двукратное оптическое увеличение. Основные спецификации включают в себя 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Snapdragon 625 (8 ядер, 2 ГГц), 2/4/6 Гб ОЗУ, 16/32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4850 мАч. Габаритные размеры составляют 154,3х77х7,9 мм. Анонс устройства ожидается на CES 2017, при этом ZenFone 3 Zoom может быть не окончательным названием. Вполне возможно, что этот аппарат войдет в семейство ZenFone 4.