Слухи: ZTE Blade V8 – середнячок со сдвоенной камерой

MForum.ru
30.12.2016,
В модельном ряду ZTE смартфоны линейки Blade находятся ниже устройств, выпускаемых в рамках линеек Axon и Nubia. Однако это не мешает производителю создавать весьма любопытные аппараты. В частности ZTE Blade V8 вполне может стать первым смартфоном среднего класса со сдвоенной камерой.
В части спецификаций ZTE Blade V8 речь идет об аппарате на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 435 оснащенного 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 5,2-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек, а также с разместившейся на задней панели связкой из 12 и 2 Мп камер. За счет использования сдвоенной камеры пользователи устройства смогут делать снимки с выраженным эффектом Боке и даже снимать стереоскопические изображения для очков виртуальной реальности. Еще одним возможным сценарием использования сдвоенной камеры может стать съемка быстродвижущихся объектов. Разрешение фронтальной камеры – 13 Мп. Демонстрация ZTE Blade V8 состоится на CES 2017.
© Антон Печеровый,
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