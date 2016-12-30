Слухи: ZTE Blade V8 – середнячок со сдвоенной камерой

30.12.2016, MForum.ru

В модельном ряду ZTE смартфоны линейки Blade находятся ниже устройств, выпускаемых в рамках линеек Axon и Nubia. Однако это не мешает производителю создавать весьма любопытные аппараты. В частности ZTE Blade V8 вполне может стать первым смартфоном среднего класса со сдвоенной камерой.

В части спецификаций ZTE Blade V8 речь идет об аппарате на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 435 оснащенного 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 5,2-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек, а также с разместившейся на задней панели связкой из 12 и 2 Мп камер. За счет использования сдвоенной камеры пользователи устройства смогут делать снимки с выраженным эффектом Боке и даже снимать стереоскопические изображения для очков виртуальной реальности. Еще одним возможным сценарием использования сдвоенной камеры может стать съемка быстродвижущихся объектов. Разрешение фронтальной камеры – 13 Мп. Демонстрация ZTE Blade V8 состоится на CES 2017.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новости компаний] Итоги полугодия: ZTE отчиталась за 1H2016 / MForum.ru

[Краткие новости] Розница: МегаФон представил набор "Школьный комплект" за 990 рублей / MForum.ru

[Краткие новости] 5G: Компания Huawei опубликовала официальный доклад о решении GigaRadio / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: В Китае представлен ZTE Blade A2 оснащенный 13 Мп PDAF-камерой / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: ZTE Blade L5 Plus – смартфон на MediaTek MT6580 за $85 / MForum.ru