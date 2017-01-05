CES 2017: ZTE Blade V8 Pro – ответ Honor 6X

MForum.ru
05.01.2017,
На CES 2017 китайская компания ZTE привезла смартфон ZTE Blade V8 Pro, оснащенный сдвоенной тыловой камерой с двумя 13 Мп модулями. Назначение сдвоенной камеры во многом аналогично конкурентам от Huawei – Honor 8 и Honor 6X. В частности можно менять фокусировку после съемки и добавлять интересные эффекты, например, размывать задний фон. На передней панели ZTE Blade V8 Pro разместился модуль разрешением 8 Мп.
Основные спецификации новинки включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3140 мАч. Сканер отпечатка пальца разместился на передней панели. Цена ZTE Blade V8 Pro составит $230. Что интересно он работает под управлением Android 6.0.1 Marshmallow, а обновление до актуального Android 7.0 Nougat производитель обещает выпустить позднее. И для смартфона, привезенного на крупную технологическую выставку, это выглядит несколько странно. Впрочем, в части обновления до актуальной версии Android в приоритете у ZTE флагманская линейка Axon, а пользователям бюджетных моделей придется запастить терпением. Главное, чтобы ждать не пришлось слишком долго. Для предзаказа ZTE Blade V8 Pro доступен уже сейчас, поставки новинки начнутся 18 января.
© Антон Печеровый,
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