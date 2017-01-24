Это интересно: LG G6 не получит Snapdragon 835 из-за Samsung Galaxy S8

24.01.2017, MForum.ru

Согласно новому отчету Forbes анонс смартфона LG G6 состоится в конце февраля текущего года на выставке MWC 2017, а его продажи начнутся уже в марте. Таким образом, флагманский смартфон от LG появится на рынке, как минимум, на месяц раньше Samsung Galaxy S8, релиз которого ожидается 14 апреля.

Однако, «сердцем» LG G6 станет чипсет Qualcomm Snapdragon 821, а не Snapdragon 835, как сообщалось ранее. По информации Forbes причина подобного решения заключается в том, что основные объемы первых партий Snapdragon 835 будут закупаться Samsung для Galaxy S8. Таким образом, для других производителей этот чип будет «вне досягаемости». Напомню, разработку Snapdragon 835 компания Qualcomm вела совместно с Samsung, а его выпуск будет производиться на мощностях корейского производителя. Кстати, вполне возможно, что именно дефицит Snapdragon 835 стал причиной использования Snapdragon 821 в последней новинке от HTC. В этой ситуации вопрос лишь в том, получится ли у LG создать «идеальный» смартфон верхнего сегмента, построенный на чипсете предыдущего поколения.