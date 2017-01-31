Это интересно: Обновление до Android 7.1.2 Nougat получат не все смартфоны Nexus

31.01.2017, MForum.ru

Компания Google объявила о том, что финальная версия Android 7.1.2 Nougat выйдет в ближайшие «пару месяцев». Впрочем, для участников программы Android Beta, пользующихся Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus Player и устройствами Pixel C, обновление доступно уже сейчас, а для Nexus 6P станет доступно в ближайшее время.

Согласно предоставленной Google информации обновление до Android 7.1.2 Nougat нацелено на доработку и улучшение уже существующих функций операционной системы. Таким образом, оно будет в основном включать в себя исправления ошибок и оптимизацию, не принося каких-либо глобальных изменений. Также отметим, что в списке устройств совместимых с новой версий Android не упомянуты Nexus 6 и Nexus 9, а выход для них официальной версии обновления под большим вопросом.

© Антон Печеровый, MForum.ru

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