Это интересно: Pokemon Go – игра на $1 млрд

03.02.2017, MForum.ru

Компания Sensor Tower сообщила о том, что доход от игры Pokemon Go в версиях для iOS и Android превысил $1 млрд, для чего игре понадобилось около 7 месяцев. Таким образом, Pokemon Go стал самой успешной игрой для мобильных устройств.

Для сравнения, популярнейшей игре Clash Royale для получения аналогичного результата понадобилось около 10 месяцев, а за первые 7 месяцев ей удалось собрать немногим более $550 млн. В настоящее время интерес игроков к Pokemon Go снижается – если в июле внутрипрограммные покупки приносили разработчикам около $18 млн. в день, то сейчас доходность составляет лишь $1,5…2,5 млн.

© Антон Печеовый, MForum.ru , по информации venturebeat.com

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