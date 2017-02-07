Анонсы: ZTE Blade A2 Plus с аккумулятором 5000 мАч оценен в $180

MForum.ru
07.02.2017,
Компания ZTE вывела на индийский рынок смартфон ZTE Blade A2 Plus, представляющий собой улучшенную версию представленного в прошлом году ZTE Blade A2. В частности новинка получила аккумулятор емкостью 5000 мАч, что в два раза больше, чем у оригинальной модели. Цена ZTE Blade A2 Plus составляет 11 999 индийских рупий ($180).
Основные спецификации ZTE Blade A2 Plus включают в себя чипсет MediaTek MT6750T, 3/4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, сканер отпечатка пальца на задней панели, а также связку из 13 Мп тыловой и 8 Мп фронтальной камер. Габариты новинки составляют 155x76,2x9,8 мм, вес – 189 грамм. Работает ZTE Blade A2 Plus под управлением Android Marshmallow. Выпускаться аппарат будет в золотом и серебристом цветах.
© Антон Печеровый,
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