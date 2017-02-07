Анонсы: ASUS ZenFone 3s Max оснащен аккумулятором 5000 мАч

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Анонсы: ASUS ZenFone 3s Max оснащен аккумулятором 5000 мАч

07.02.2017, MForum.ru

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Компания Asus провела в Индии мероприятие, на котором был представлен смартфон ZenFone 3s Max. Одним из улучшений новинки стала емкость аккумулятора, выросшая до 5000 мАч, а сам аппарат может обеспечить до 38 дней в режиме ожидания в сети 4G, до 28 часов в режиме разговора в сети 3G и до 25 часов в режиме веб-серфинга. Что интересно анонс ZenFone 3 Max, оснащенный аккумулятором емкостью 4100 мАч, был представлен всего 3 месяца назад.

Анонсы: ASUS ZenFone 3s Max оснащен аккумулятором 5000 мАч

ASUS ZenFone 3s Max «из коробки» работает под управлением Android 7.0 Nougat. Основные спецификации новинки включают в себя чипсет MediaTek MT6750, 5,2-дюймовый дисплей разрешением HD, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую камеру и 8 Мп камеру на передней панели. Выпускаться ASUS ZenFone 3s Max будет в черном и золотом вариантах. Цена новинки на индийском рынке составит 14 999 рупий, что эквивалентно $220.

Анонсы: ASUS ZenFone 3s Max оснащен аккумулятором 5000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidauthority.com, gsmarena.com

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