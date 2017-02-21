LTE: МТС расширил покрытие сети LTE в Мурманской области

21.02.2017, MForum.ru

МТС сообщает о расширении сети LTE 1800 b3 на Кольском полуострове в Мурманской области. В зоне охвата - еще 17 населенных пунктов. Задействована полоса 10 МГц. В 2016 году МТС развернула сети LTE в Оленегорске, Гаджиево, Снежногорске, Полярном, Заозерске, Умбе, Полярных Зорях, Ковдоре, Алакуртти, ЗАТО Видяево, Мурмашах, Печенге, Коле, в поселках Росляково, Минькино, Североморске-2, Оленегорске-2. Кроме того, покрытие 4G увеличено в Мурманске, Североморске, Мончегорске, Кировске и Кандалакше.

В Мурманской области с 2016 года действует договоренность МТС и Билайн о совместном использовании частот. У меня нет информации, дает ли оно какие-то практические результаты.

МТС с июня 2016 года предоставляет услуги LTE-A в Мурманске, пиковые скорости - не выше 150 Мбит/c.

В Мурманской области действуют также сети 4G/LTE компаний ВымпелКом (на базе сети МТС) и МегаФон.