Услуги: МегаФон подготовил мобильные каникулы для вахтовиков

MForum.ru
15.10.2021,
В России более миллиона людей работают вахтовым методом, уезжая на работу в другой в регион на несколько недель или даже несколько месяцев. Для таких людей МегаФон вводит специальную услугу - бесплатную "заморозка" услуг связи на срок до полугода с сохранением номера.
Изображение S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay
Такое предложение будет выгодно для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной и строительной отраслей, а также для моряков.
«МегаФон первым на телеком-рынке предоставил вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчетам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей», - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
По данным Росстата, до пандемии официально почти 1,5 млн россиян работали вахтовым методом, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 недели. В этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60% работников отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав с помощью инструментов Big Data обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.
Чаще всего жители страны отправляются в Республику Саха (Якутия): посёлок Талакан – самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе городок Мур-Белокаменка Мурманской области, посёлки Приобский (ХМАО-Югра) и Саббета (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также п. Нючакан в Иркутском регионе.
Для подключения бесплатной услуги «Добровольная блокировка номера» достаточно обратиться в салон МегаФона и установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз. Разблокировать номер можно в любое время – самостоятельно в приложении МегаФона или по бесплатному номеру 0500.
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теги: телеком услуги МегаФон резервирование номера заморозка услуг
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