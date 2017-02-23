Анонсы: Ulefone Power 2 – 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и металлический корпус

23.02.2017, MForum.ru

На волне успеха вышедшего в 2015 году смартфона Ulefone Power, китайский производитель выпустил обновленную версию устройства, получившую ряд улучшений. В частности новинка оснащена аккумулятором емкостью 6050 мАч, причем будет использоваться АКБ последнего поколения от компании Sony, что должно положительно сказаться на стабильности и эффективности управления энергопотреблением.

Есть улучшения и в части аппаратной платформы – объем оперативной памяти вырос до 4 Гб, встроенной – до 64 Гб. О возможности ее расширения картами microSD пока не сообщается. Скорее всего, будет обновлена и аппаратная платформа, где на смену MediaTek MT6753 может прийти более современная система-на-чипе. Также отметим появление корпуса выполненного из металла и переместившийся на переднюю панель смартфона сканер отпечатка пальца. Остальные подробности об Ulefone Power 2 производитель планирует раскрыть на MWC 2017.