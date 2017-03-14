SON: Tele2 внедрила Nokia SON на всей территории присутствия

14.03.2017, MForum.ru

Tele2 сообщает о завершении внедрения во всех регионах присутствия поддержки функциональности SON, обеспечивающей автоматическую настройку работы сети.

Например, при необходимости автоматически снижается радиус действия перегруженной базы, а ее соседи, напротив, берут на себя большую нагрузку. Это позволяет оказывать услуги с более высоким качеством даже в условиях повышенных нагрузок на инфраструктуру сети. Tele2 таким образом стал первым оператором из российской "большой четверки", который провел переход на решение Nokia SON в масштабах всей сети, для сетей всех стандартов. В компании уже отмечают заметное улучшение качества работы сети, в частности, снизилось на четверть число обрывов в сети 3G, выросла скорость передачи данных, доступная пользователям сетей Tele2 в ЧНН.

+ +

пресс-релиз