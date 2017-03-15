Слухи: Meizu Pro 7 будет оснащен Qualcomm Snapdragon 835 и двумя камерами

15.03.2017, MForum.ru

Если верить свежим слухам из Китая, уже в текущем году компания Meizu может дополнить свой модельный ряд двумя новыми смартфонами на базе чипсетов Qualcomm. Те же источники утверждают, что одним из этих устройств станет флагманский смартфон Meizu Pro 7.

Согласно «утечке» основой Meizu Pro 7 станет система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 835. Кроме того, этот смартфон получит изогнутый дисплей и сдвоенную камеру на задней панели. Вторым аппаратом на базе чипов Qualcomm станет «середнячок», базирующийся на Snapdragon 626. Возможно, что это будет «облегченная» версия флагманского продукта, сохранившая преемственность дизайна при более скромном наборе характеристик. Что касается возможных сроков выхода устройств, то для флагманской модели речь может идти о мае-июне текущего года. Но в любом случае, если эти слухи верны, то выпуск смартфонов Meizu на чипах Qualcomm можно считать окончанием «патентной» войны между этими производителями.