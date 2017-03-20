Анонсы: Sony Xperia L1 оснащен 5,5-дюймовый дисплеем и 13 Мп камерой

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Анонсы: Sony Xperia L1 оснащен 5,5-дюймовый дисплеем и 13 Мп камерой

20.03.2017, MForum.ru

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Компания Sony анонсировала смартфон Xperia L1, нацеленный в средний класс. Диагональ дисплея новинки составляет 5,5-дюймов (разрешение 1280х720 точек), а его «сердцем» стал чипсет MediaTek MT6737T дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты памяти microSD объемом до 256 Гб.

Анонсы: Sony Xperia L1 оснащен 5,5-дюймовый дисплеем и 13 Мп камерой

Разрешение фронтальной камероы Sony Xperia L1 составляет 5 Мп, основной модуль – 13 Мп с апертурой f/2.2. Емкость аккумулятора – 2620 мАч, для подключения зарядного устройства используется разъем USB Type C. Из коммуникационных интерфейсов можно отметить 4G LTE, Bluetooth 4.2 с aptX и NFC. Работает Sony Xperia L1 под управлением Android Nougat дополненным фирменной оболочкой. Начало продаж новинки намечено на конец апреля, цена пока не сообщается. Релиз Sony Xperia L1 будет глобальным.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidauthority.com

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