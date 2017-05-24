B2B: Tele2 обновила линейку корпоративных тарифов в Москве

24.05.2017, MForum.ru

Приятная новость для B2B-абонентов компании - снижена абонентская плата на тарифах Альфа и Бета, увеличен объем интернет-трафика на тарифах Альфа и Гамма. Кроме того, запущен новый корпоративный тариф Сигма. В компании изменения объясняют результатами анализа статистики потребления услуг клиентами компании и обратной связью с B2B-клиентами.

На новых тарифных планах пользователям доступна услуга переноса остатков: минуты, SMS и мегабайты не "сгорают" в конце месяца, а переносятся на следующий период. Кроме того, в поездках по России интернет-трафик расходуется из основного пакета, а входящие звонки бесплатны.

Тариф Альфа ориентирован на руководителей компании - он включает максимальный объем минут, сообщений и интернет-трафика. Пакет интернета вырос до 20 ГБ. Абонентская плата при этом уменьшена почти на треть - до 650 руб. в месяц на абонента. Tele2 предоставляет пользователям тарифа Альфы безлимитные звонки внутри контракта, 2000 минут и 2000 SMS или MMS на все номера России.

Тариф Бета предназначен для корпоративных клиентов, активных пользователей голосовых услуг и интернета. Абонплата на обновленном тарифе снижена на четверть - месяц пользования тарифов теперь обойдется в 450 рублей на абонента. Пакет услуг включает 1000 минут, 1000 текстовых или мультимедийных сообщений, безлимитные вызовы внутри сети компании и 10 ГБ интернет-трафика.

Тарифный план Гамма адресован тем, кто звонит меньше, но активно пользуется мобильным интернетом. Tele2 удвоила включенный объем трафика - до 10 ГБ интернета в месяц. В абонплату 350 руб. в месяц также входят 500 минут и 500 SMS или MMS на все номера России и безлимитные звонки внутри контракта.

Сигма - это абсолютно новое предложение Tele2 для B2B-клиентов Московского региона. За 200 рублей в месяц абоненту предоставляется 300 минут, 300 SMS или MMS, безлимитные звонки внутри компании, а также 1 ГБ интернета.

Более подобная информация о параметрах тарифов и условиях подключения - на сайте tele2.ru