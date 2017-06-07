Реклама: МегаФон - То чувство, когда смартфон застрахован

MForum.ru
07.06.2017,
Рекламные ролики операторов сотовой связи.
МегаФон предлагает страховать смартфоны у ОАО "АльфаСтрахование". Виды страхования: кража и грабеж, пожар, механическое повреждение или повреждение жидкостью. Стоимость - от 1 000 до 69 999 рублей.
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Лучше бы они страховали от навязывания услуг и автоматических премиум-услуг
Adam Hasker 07.06.2017 16:53:
Лучше бы они страховали от навязывания услуг и автоматических премиум-услуг
Компания не скрывает, что стоит задача повышения монетизации. Токсичные доходы - один из эффективных способов повышения монетизации, пока абоненты не начинают массово уходить.
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