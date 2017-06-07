Реклама: МегаФон - То чувство, когда смартфон застрахован

Adam Hasker 07.06.2017 16:53:

Лучше бы они страховали от навязывания услуг и автоматических премиум-услуг

Компания не скрывает, что стоит задача повышения монетизации. Токсичные доходы - один из эффективных способов повышения монетизации, пока абоненты не начинают массово уходить.