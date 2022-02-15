Тарифы: МегаФон Kids - тариф для детей

15.02.2022, MForum.ru

МегаФон объявляет о запуске специального тарифа для детей. Его особенность - ограничение доступа к нежелательному для детей контенту. Кроме того, доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 06:00.

Идея понятна - тариф отвечает надеждам некоторых родителей, стремящихся оградить ребенка от чрезмерного использования интернета и нежелательного контента не за счет его внутреннего контроля, воспитания, а за счет технических средств. Для кого-то это будет эффективным решением их проблем.

«При разработке тарифа мы проанализировали пользовательский опыт нескольких сот тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и их родителей. Большинство детей получают первую сим-карту в 7-8 лет, причём в 40% случаев вместе со смартфоном и уже используют мобильный интернет. Мы понимаем, что это важный сегмент абонентов, которым необходимо не только предложить особые условия, но и максимально защитить от угроз, существующих в сети», - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В фильтре нежелательного контента сейчас порядка 10 тысяч сайтов, их перечень оператор постоянно обновляет.

В тарифе МегаФон Kids бесплатны голосовые вызовы, также включен пакет из 100 минут на номера других операторов. В пакет включено 10 ГБ ежемесячного мобильного трафика, популярные мессенджеры безлимитны и бесплатны даже при отрицательном балансе, включая голосовые вызовы через них.

Пользователям тарифа доступен бесплатный "детский контент" МегаФон ТВ - 14 детских телеканалов и библиотека из 450 фильмов, мультфильмов, сериалов. Просмотр этого контента не расходует трафик.

Родители могут контролировать состояние мобильного счета ребенка, пополнять баланс, докупать дополнительные опции и пакеты. Для этого в мобильном приложении МегаФон в разделе "Моя семья" достаточно создать семейную группу.

Где можно подключить?

В любом салоне оператора, либо можно заказать доставку SIM карты через интернет-магазин оператора. Также можно перейти на МегаФон Kids с любого другого тарифа МегаФона, это бесплатно.

МегаФон в 2021 году вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде, подписав Хартию "Цифровая этика детства". "МегаФон Kids" - одна из инициатив компании по формированию безопасной онлайн-среды для детей.

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