Кобрендинг: МегаФон и сообщество Vandrouki представили кобрендинговый пауэрбанк

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Кобрендинг: МегаФон и сообщество Vandrouki представили кобрендинговый пауэрбанк

10.12.2021, MForum.ru

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МегаФон и сообщество путешественников Vandrouki (ВКонтакте) создали кобрендинговый проект для путешествий. Это пауэрбанк (powerbank), который эксклюзивно продается в онлайн-магазине МегаФон и доступен для предзаказа.

 

 

Другие доступные команды: баланс, реквизиты, перевод и т.п. Снять наличные или пополнить карту можно в банкоматах с технологией NFC, оплачивать покупки можно с помощью сервисов бесконтактной оплаты NFC-гаджетов.

 

 

Покупателям девайса обещан также уникальный брелок "remove before flight" с брендами МегаФон и Vandrouki. Стоимость девайса - 2290 руб. 

«У нас есть большой опыт работы с блогерами в рамках специальных проектов. В 2020 году мы создали совместный тариф с Wylsacom, а в 2021 – с Dream Team House. Мы видим интерес аудитории к этим продуктам. Поэтому решили, что можем делать с блогерами не только совместные тарифы, но и совместные гаджеты. У «Вандроуков» большая и очень активная аудитория – верим, что пауэрбанк им понравится», – говорит Илья Александров, директор по диджитал-коммуникациям и специальным проектам компании МегаФон.

пресс-релиз МТС

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теги: кобрендинг кобрендинговые проекты МегаФон гаджеты

© Алексей Бойко, MForum.ru

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