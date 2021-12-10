Кобрендинг: МегаФон и сообщество Vandrouki представили кобрендинговый пауэрбанк

MForum.ru
10.12.2021,
МегаФон и сообщество путешественников Vandrouki (ВКонтакте) создали кобрендинговый проект для путешествий. Это пауэрбанк (powerbank), который эксклюзивно продается в онлайн-магазине МегаФон и доступен для предзаказа.
Другие доступные команды: баланс, реквизиты, перевод и т.п. Снять наличные или пополнить карту можно в банкоматах с технологией NFC, оплачивать покупки можно с помощью сервисов бесконтактной оплаты NFC-гаджетов.
Покупателям девайса обещан также уникальный брелок "remove before flight" с брендами МегаФон и Vandrouki. Стоимость девайса - 2290 руб.
«У нас есть большой опыт работы с блогерами в рамках специальных проектов. В 2020 году мы создали совместный тариф с Wylsacom, а в 2021 – с Dream Team House. Мы видим интерес аудитории к этим продуктам. Поэтому решили, что можем делать с блогерами не только совместные тарифы, но и совместные гаджеты. У «Вандроуков» большая и очень активная аудитория – верим, что пауэрбанк им понравится», – говорит Илья Александров, директор по диджитал-коммуникациям и специальным проектам компании МегаФон.
--
теги: кобрендинг кобрендинговые проекты МегаФон гаджеты
Публикации по теме:
05.11. [Новости компаний] Кобрендинговые проекты: Билайн и Альфа-Банк представляют новые банковские карты / MForum.ru
04.03. [Новости компаний] Применение RFID / MForum.ru
12.01. [Новости компаний] Области применения и примеры использования технологии RFID / MForum.ru
22.05. [Новости компаний] Ребрендинг: Всюду «Билайн». «Вымпелком» решил отказаться от брендов Golden Telecom (GT) и «Корбина телеком» и продавать все услуги под маркой «Билайн» / "Ведомости"
09.03. [Новинки] Кобрендинг: Samsung и Adidas представляют F110 – телефон в стиле фитнес / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Moto Edge X30 – первый в мире смартфон с Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Тонкий и легкий смартфон Xiaomi 11 Youth представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11 4G появился в Индии / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон Philips PH2 оценили в 799 юаней / MForum.ru
07.12. [Новинки] Слухи: Realme 9i получит чипсет Snapdragon 680 / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Представлен SberBox Time – часы, умная колонка и ТВ-приставка в одном корпусе / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о флагмане Moto Edge X30 / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Аналог Samsung Galaxy Z Flip от Huawei замечен на фото / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Cool 20 Pro со 120 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Honor 60 и Honor 60 Pro представлены официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A13 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Мультимедийный планшет Blackview Tab 11 представлен официально / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T представлен официально / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22s / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Nokia T20 «только Wi-Fi» доступен для предзаказа / MForum.ru
25.11. Анонсы: Vivo V23e представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 10 Pro / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76 на Dimensity 700 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru