Пресс-релизы: Tele2 развивает интернет вещей в Улан-Удэ

MForum.ru
28.07.2017,
Улан-Удэ – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, установил SIM-карты в трамваях и светофорах Улан-Удэ, тем самым компания обеспечила работу каналов мобильного интернет-доступа для управления дорожно-транспортной инфраструктурой. Теперь проезд в улан-удэнских трамваях можно оплатить банковской картой, а светофоры на 56 перекрестках регулируются удаленно.
Tele2 запустила проект по оснащению трамваев терминалами с SIM-картами в апреле текущего года. Жители Улан-Удэ теперь могут оплачивать поездки в трамваях банковской картой, в том числе и по бесконтактной технологии. Улан-Удэ стал одним из первых городов в восточной части России, в трамваях которого установлены такие терминалы.
Удаленное программирование SIM-карт для работы светофоров и регулировки дорожного движения в Улан-Удэ было реализовано в декабре прошлого года. Ранее управлять светофорами приходилось вручную, подъезжая к каждому объекту и меняя настройки. Теперь через сеть Tele2 информация о загруженности городских дорог и транспортных потоках поступает на центральный пульт управления, где специалисты могут контролировать работу светофоров: создавать «зеленые волны» для большей проходимости загруженных улиц и увеличивать время запрещающего сигнала на более свободных. Таким образом, риск возникновения заторов на дорогах минимизируется.
Проекты по оснащению SIM-картами трамваев и светофоров относятся к области интернета вещей. С помощью М2М-решений к сети мобильной связи можно подключать самые различные типы устройств, такие как счетчики электричества, воды и тепла в квартире, автомобильные компьютеры, системы «умного дома», охранные сигнализации и другие.
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Комментирует Алексей Бойко, MForum.ru: "Кейсов IoT, опирающихся на сети мобильной сотовой связи и ШПД, будет все больше, самых разнообразных. Администрация городов, компании, ответственные за функционирование городской инфраструктуры, - это потенциальные заказчики услуг "подключенности". Операторам все более стоит учитывать заказчиков подключенных устройств при проектировании и развитии своих сетей. Для Tele2, выходящей на рынок поздее конкурентов из Б3 очень важно наращивать пул таких контрактов, меньшая, чем у конкурентов загруженность сетей Tele2 может дать оператору некоторые конкурентные преимущества".
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