Пресс-релизы: Tele2 развивает интернет вещей в Улан-Удэ

MForum.ru

Пресс-релизы: Tele2 развивает интернет вещей в Улан-Удэ

28.07.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Улан-Удэ – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, установил SIM-карты в трамваях и светофорах Улан-Удэ, тем самым компания обеспечила работу каналов мобильного интернет-доступа для управления дорожно-транспортной инфраструктурой. Теперь проезд в улан-удэнских трамваях можно оплатить банковской картой, а светофоры на 56 перекрестках регулируются удаленно.

Tele2 запустила проект по оснащению трамваев терминалами с SIM-картами в апреле текущего года. Жители Улан-Удэ теперь могут оплачивать поездки в трамваях банковской картой, в том числе и по бесконтактной технологии. Улан-Удэ стал одним из первых городов в восточной части России, в трамваях которого установлены такие терминалы.

Удаленное программирование SIM-карт для работы светофоров и регулировки дорожного движения в Улан-Удэ было реализовано в декабре прошлого года. Ранее управлять светофорами приходилось вручную, подъезжая к каждому объекту и меняя настройки. Теперь через сеть Tele2 информация о загруженности городских дорог и транспортных потоках поступает на центральный пульт управления, где специалисты могут контролировать работу светофоров: создавать «зеленые волны» для большей проходимости загруженных улиц и увеличивать время запрещающего сигнала на более свободных. Таким образом, риск возникновения заторов на дорогах минимизируется.

Проекты по оснащению SIM-картами трамваев и светофоров относятся к области интернета вещей. С помощью М2М-решений к сети мобильной связи можно подключать самые различные типы устройств, такие как счетчики электричества, воды и тепла в квартире, автомобильные компьютеры, системы «умного дома», охранные сигнализации и другие.

Комментирует Алексей Бойко, MForum.ru: "Кейсов IoT, опирающихся на сети мобильной сотовой связи и ШПД, будет все больше, самых разнообразных. Администрация городов, компании, ответственные за функционирование городской инфраструктуры, - это потенциальные заказчики услуг "подключенности". Операторам все более стоит учитывать заказчиков подключенных устройств при проектировании и развитии своих сетей. Для Tele2, выходящей на рынок поздее конкурентов из Б3 очень важно наращивать пул таких контрактов, меньшая, чем у конкурентов загруженность сетей Tele2 может дать оператору некоторые конкурентные преимущества". 

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  LTE в метро Москвы (обновляемый список) / MForum.ru

28.07. [Новости компаний] Пресс-релизы: МТС приобрела компанию «Сотовая cвязь Башкортостана» / MForum.ru

27.07. [Новости компаний] B2B: Tele2 подготовила комплексное предложение для бизнеса / MForum.ru

20.07. [Новости компаний]  Пресс-релизы: Tele2 обеспечила качественной связью 97% населения Москвы и области / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 22:06 asdfgh123 Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29)
Но не на долго
Сегодня 22:05 asdfgh123 Тема: Восстановление данных с утонувшего телефона
Восстановите данные в сервисе, если не оживет
Сегодня 22:04 asdfgh123 Тема: Gretel S55 выглядит как Iphone 7
Никогда так называемые "убийцы" айфонов не заменят айфон. Он еще долго будет не превзойден по отличной оптимизации софта и железа!
Сегодня 20:46 Тоня81 Тема: Человек и телефон: Зима, холода... (03.12.2007)
Я как то по зиме потеряла телефон флай.Новый,удобный и полюбившийся мне.Расстроилась,купила такой же,хорошо,что цена доступная.И,чудо,по весне я нашла пропажу и главное...рабочий.
Сегодня 16:56 chrnoff Тема: Телефон для ребенка.
http://granplus.ru/goods...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

28.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus – флагманы с дополнительным дисплеем / MForum.ru

27.07. [Новинки] Анонсы: Blackview A7 – смартфон со сдвоенной камерой за $50 / MForum.ru

27.07. [Технологии] Компоненты: USB 3.2 обеспечит скорость передачи данных до 20 Гбит/с / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10000 Max – крепкий смартфон с аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru

26.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Nokia 2 / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем / MForum.ru

25.07. [Новинки]  Анонсы: Blu Vivo 8 – металлический смартфон с Android Nougat за $212 / MForum.ru

25.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в бенчмарках / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: Qualcomm Snapdragon 836 дебютирует вместе с Pixel 2 / MForum.ru

21.07. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy Note 8 будет представлен 23 августа / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20 / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Gretel S55 – бюджетный смартфон с двойной камерой / MForum.ru

20.07. [Новинки]  Анонсы: Alcatel A3 и A3 XL стали доступны на российском рынке / MForum.ru

19.07. [Новинки]  Анонсы: OPPO A77 со Snapdragon 625 и 16 Мп сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru

19.07. [Новинки]  Анонсы: Honor 9 Premium с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в €455 / MForum.ru

18.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 2 и Band 2 Pro с мониторингом сердечного ритма представлены официально / MForum.ru

18.07. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Nokia 8 / MForum.ru

17.07. [Новинки]  Анонсы: Panasonic P55 Max – смартфон с аккумулятором 5000 мАч и ценой $132 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: