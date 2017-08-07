Анонсы: Ulefone S8 Pro – смартфон со сдвоенной камерой за $79,99

07.08.2017, MForum.ru

Китайская компания Ulefone представила смартфон S8 Pro, сочетающий сдвоенную тыловую камеру и ценник всего $79,99. Разрешение основного модуля тыловой камеры новинки составляет 13 Мп. В качестве вспомогательного, для получения данных о глубине сцены, используется 5 Мп сенсор. Также 5 Мп камере нашлось место и на передней панели новинки.

Внутри Ulefone S8 Pro нашлось место для 4-ядерного 1,3 ГГц процессора, модему с поддержкой LTE-сетей, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб), аккумулятору емкостью 3000 мАч, двум SIM-слотам и 5,3-дюймовому экраном с 2,5D-стеклом. Отдельно отметим металлическую рамку корпуса и сканер отпечатка пальца на задней панели (время срабатывания 0,18 с). ОС – Android 7.0 Nougat. Рекомендованная цена Ulefone S8 Pro составляет всего $79,99.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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