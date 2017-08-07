MForum.ru
07.08.2017,
Китайская компания Ulefone представила смартфон S8 Pro, сочетающий сдвоенную тыловую камеру и ценник всего $79,99. Разрешение основного модуля тыловой камеры новинки составляет 13 Мп. В качестве вспомогательного, для получения данных о глубине сцены, используется 5 Мп сенсор. Также 5 Мп камере нашлось место и на передней панели новинки.
Внутри Ulefone S8 Pro нашлось место для 4-ядерного 1,3 ГГц процессора, модему с поддержкой LTE-сетей, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб), аккумулятору емкостью 3000 мАч, двум SIM-слотам и 5,3-дюймовому экраном с 2,5D-стеклом. Отдельно отметим металлическую рамку корпуса и сканер отпечатка пальца на задней панели (время срабатывания 0,18 с). ОС – Android 7.0 Nougat. Рекомендованная цена Ulefone S8 Pro составляет всего $79,99.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.07. [Новинки] Анонсы: Ulefone T1 получит Helio P25, 6 Гб ОЗУ и сдвоенную камеру / MForum.ru
23.02. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 2 – 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и металлический корпус / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: «Крепыш» Ulefone Armor 2 с 6 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Ulefone Metal представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone U007 – 5-дюймовый смартфон за $59,99 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: Ulefone S8 Pro – смартфон со сдвоенной камерой за $79,99 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились первые «живые» фото Samsung Galaxy Note 8 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: Coolpad Note 5 Lite C – недорогой смартфон в металле / MForum.ru
04.08. [Новинки] Это интересно: Lenovo откажется от оболочки Vibe UI / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Honor Note 9 оснастят сдвоенной тыловой камерой и аккумулятором 4600 мАч / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Leader 8 - топовая раскладушка для China Mobile / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Анонс Huawei Mate 10 состоится 16 октября / MForum.ru
02.08. [Обзоры] TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито
02.08. [Новинки] Анонсы: Moto G5S и G5S Plus представлены официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Micromax Selfie 2 / MForum.ru
31.07. [Новинки] Слухи: Появились изображения нового раскладного смартфона Samsung / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Leagoo KIICAA – смартфон с аккумулятором 4050 мАч и сдвоенной камерой за $60 / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus – флагманы с дополнительным дисплеем / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Blackview A7 – смартфон со сдвоенной камерой за $50 / MForum.ru
27.07. [Технологии] Компоненты: USB 3.2 обеспечит скорость передачи данных до 20 Гбит/с / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10000 Max – крепкий смартфон с аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Nokia 2 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Blu Vivo 8 – металлический смартфон с Android Nougat за $212 / MForum.ru