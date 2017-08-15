Анонсы: ZTE Blade Z Max – 6-дюймовый дисплей и сдвоенная камера за $129

15.08.2017, MForum.ru

Китайская компания ZTE официально анонсировала смартфон Blade Z Max, представляющий, собой обновленную версия анонсированного в мае текущего года ZTE Blade X Max.

Диагональ экрана ZTE Blade Z Max составляет 6 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. Для защиты экрана используется устойчивое к царапинам минеральное стекло Dragontrail. Аппаратная часть новинки построена на базе чипсета Snapdragon 435. Объем ОЗУ – 2 Гб, встроенной памяти – 32 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 32 Гб. На задней панели ZTE Blade Z Max разместилась сдвоенная камера, сочетающая основной 16 Мп сенсор со вспомогательным 2 Мп сенсором, что позволяет получать фотографии с эффектом Боке. Кроме того, предусмотрена поддержка фотосъёмки в ручном режиме. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Из прочего отметим дактилоскопический сенсор, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 3,5 мм аудиоразъем и аккумулятор емкостью 4080 мАч с поддержкой быстрой зарядки. При габаритных размерах 166,12х84,58х8,32 мм вес ZTE Blade Z Max составляет 175 грамм. Цена ZTE Blade Z Max в США составит всего $129, старт продаж намечен на 26 августа.