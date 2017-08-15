Анонсы: ZTE Blade Z Max – 6-дюймовый дисплей и сдвоенная камера за $129

MForum.ru

Анонсы: ZTE Blade Z Max – 6-дюймовый дисплей и сдвоенная камера за $129

15.08.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Китайская компания ZTE официально анонсировала смартфон Blade Z Max, представляющий, собой обновленную версия анонсированного в мае текущего года ZTE Blade X Max.

Анонсы: ZTE Blade Z Max – 6-дюймовый дисплей и сдвоенная камера за $129

Диагональ экрана ZTE Blade Z Max составляет 6 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. Для защиты экрана используется устойчивое к царапинам минеральное стекло Dragontrail. Аппаратная часть новинки построена на базе чипсета Snapdragon 435. Объем ОЗУ – 2 Гб, встроенной памяти – 32 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 32 Гб. На задней панели ZTE Blade Z Max разместилась сдвоенная камера, сочетающая основной 16 Мп сенсор со вспомогательным 2 Мп сенсором, что позволяет получать фотографии с эффектом Боке. Кроме того, предусмотрена поддержка фотосъёмки в ручном режиме. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Из прочего отметим дактилоскопический сенсор, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 3,5 мм аудиоразъем и аккумулятор емкостью 4080 мАч с поддержкой быстрой зарядки. При габаритных размерах 166,12х84,58х8,32 мм вес ZTE Blade Z Max составляет 175 грамм. Цена ZTE Blade Z Max в США составит всего $129, старт продаж намечен на 26 августа.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

05.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V7 Plus представлен официально / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade X Max сочетает 6-дюймовый дисплей и Android 7.1.1 / MForum.ru

25.04. [Новинки]  Анонсы: Представлен ZTE Blade MAX 3 со Snapdragon 625 и аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru

12.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон расширил и улучшил покрытие LTE в Москве и МО за счет новых баз LTE-1800 / MForum.ru

03.04. [Новинки]  Анонсы: MAZE Blade – «убийца» бюджетных смартфонов / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 08:50 равиль фазылзянов Тема: При вводе координат показывает другое место
Здравствуйте! При вводе координат (55.2603820, 49.3195950 - это место на воде) показывает другое место и соответственно координаты. Заранее спасибо
Вчера 17:13 LoraPalmer Тема: Смартфон для работы в интернете
У Vertex появился новый крутой смартфон для работы в интернете, еще и с классной камерой и супер качественным hd-дисплеем - Impress Mars. Я юзаю уже несколько месяцев, меня все устраивает, особенно, ...
Вчера 15:29 Компания_Связной Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
Пожалуйста, примите наши извинения за то, что доставили Вам неудобства!
Вчера 13:19 Andrey Kulikov Тема: Разлочка телефона Билайн А103
Пожалуйста помогите разлочить билайн А103 imei 862426001980170 Заранее благодарю!
13.08.2017 21:59 vaccine Тема: Выбор телефона для пожилого человека
Вечер добрый, форумчане! Прошу помощи в выборе телефона для дедушки)) Дедушке 79 лет и хотелось бы приобрести для него надежный и понятный телефон без лишних наворотов, но и не "калькулятор". ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

15.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade Z Max – 6-дюймовый дисплей и сдвоенная камера за $129 / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi 5A замечен в архивах TENAA / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Asus Zenfone 4 Pro / MForum.ru

11.08. [Новинки]  Анонсы: UMIDIGI S2 Pro с дисплеем 18:9 и аккумулятором 5100 мАч представлен официально / MForum.ru

11.08. [Новинки] Слухи: Asus случайно раскрыл подробности о новых ZenFone 4 / MForum.ru

10.08. [Новинки] Слухи: Появились изображения и спецификации YotaPhone 3 / MForum.ru

09.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi MIX 2 не получит фронтальной камеры? / MForum.ru

09.08. [Новинки] Анонсы: Oukitel K3 оснастят аккумулятором емкостью 6000 мАч и четырьмя камерами / MForum.ru

08.08. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos S2 с трехсторонне безрамочным экраном представлен официально / MForum.ru

08.08. [Новинки] Анонсы: LG G Pad X2 8.0 Plus замечен на сайте T-Mobile / MForum.ru

07.08. [Новинки]  Анонсы: Ulefone S8 Pro – смартфон со сдвоенной камерой за $79,99 / MForum.ru

07.08. [Новинки] Слухи: Появились первые «живые» фото Samsung Galaxy Note 8 / MForum.ru

07.08. [Новинки]  Анонсы: Coolpad Note 5 Lite C – недорогой смартфон в металле / MForum.ru

04.08. [Новинки] Это интересно: Lenovo откажется от оболочки Vibe UI / MForum.ru

03.08. [Новинки] Слухи: Honor Note 9 оснастят сдвоенной тыловой камерой и аккумулятором 4600 мАч / MForum.ru

03.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Leader 8 - топовая раскладушка для China Mobile / MForum.ru

03.08. [Новинки] Слухи: Анонс Huawei Mate 10 состоится 16 октября / MForum.ru

02.08. [Обзоры]  TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито

02.08. [Новинки] Анонсы: Moto G5S и G5S Plus представлены официально / MForum.ru

01.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Micromax Selfie 2 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: