Новинки: Смартфон дешевле 3000 рублей - Micromax Q3001 BOLT

29.08.2017, MForum.ru

Аппарат построен на процессоре SC7731C 1.2 ГГц под управлением Android 6.0 Marshmallow. Батарея - Li-ion 1400 мАч (что не впечатляет). Объем оперативной памяти также скромный - 512 МБ, встроенная память - 4 ГБ.

Диагональ - 4", диагональ - 16.7 млн оттенков. Размеры устройства - 125,5 х 64,5 х 10,7 мм, вес - 111.5 г. Рекомендованная цена - 2590 руб. На российский рынок поступают аппараты цвета "шампань" и черный.

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