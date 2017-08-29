MForum.ru
29.08.2017,
Аппарат построен на процессоре SC7731C 1.2 ГГц под управлением Android 6.0 Marshmallow. Батарея - Li-ion 1400 мАч (что не впечатляет). Объем оперативной памяти также скромный - 512 МБ, встроенная память - 4 ГБ.
Диагональ - 4", диагональ - 16.7 млн оттенков. Размеры устройства - 125,5 х 64,5 х 10,7 мм, вес - 111.5 г. Рекомендованная цена - 2590 руб. На российский рынок поступают аппараты цвета "шампань" и черный.
+ +
Публикации по теме:
22.08. [Новинки] Анонсы: Micromax Canvas Infinity – бюджетный смартфон с дисплеем 18:9 / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Micromax Selfie 2 / MForum.ru
12.07. [Краткие новости] Акции: Билайн предлагает 4G-смартфоны Micromax / MForum.ru
26.04. [Новости компаний] VoLTE: Tele2 запустила услугу VoLTE в Москве для 2 моделей смартфонов / MForum.ru
12.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон расширил и улучшил покрытие LTE в Москве и МО за счет новых баз LTE-1800 / MForum.ru
29.08. [Технологии] Компоненты: MediaTek Helio P23 и Helio P30 представлены официально / MForum.ru
29.08. [Новинки] Слухи: Vkworld T2 Plus первая «умная раскладушка» с титановым корпусом / MForum.ru
29.08. [Новинки] Новинки: Смартфон дешевле 3000 рублей - Micromax Q3001 BOLT / MForum.ru
29.08. [Новинки] Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма / MForum.ru
28.08. [Новинки] Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835 / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: YotaPhone 3 (Yota 3) с e-ink дисплеем на задней панели представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 Note представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Micromax Canvas Infinity – бюджетный смартфон с дисплеем 18:9 / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Android 8.0 получил официальное имя Oreo / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool M7 построен на базе Snapdragon 625 / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Blackview BV4000 – прочный смартфон с приятным дизайном / MForum.ru
21.08. [Тарифы, услуги] Акции: «Билайн» предлагает iPhone 7 Plus со скидкой / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Meiigoo M1 с 6 ГБ оперативной памяти можно будет купить за $49 / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Bluboo S2 – первый в мире безрамочный смартфон с четырьмя камерами / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: ASUS представил 6 новых моделей ZenFone 4 / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Nokia 8 с объективом Zeiss и звуком OZO / MForum.ru
16.08. [Новинки] Слухи: Фотография Sony Xperia XZ1 раскрывает подробности об устройстве / MForum.ru