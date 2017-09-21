Пресс-релизы: Tele2 и МАММ начинают годовое партнерство

MForum.ru
21.09.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и «Мультимедиа Арт Музей, Москва» (МАММ) объявляют о годовом сотрудничестве в области развития современного искусства. Партнерство соответствует коммуникационной концепции Tele2 «Другие правила», которая делает акцент на новой роли оператора как партнера по стилю жизни абонентов и создателя уникальных сервисов на базе мобильных услуг.
Сотрудничество Tele2 с МАММ продвигает коммуникационную концепцию «Другие правила», которую компания запустила в начале 2017 года. Tele2 вышла за рамки привычного восприятия оператора связи и заявила о своей цели поддерживать увлечения клиентов во всех сферах их жизни.
Tele2 участвует в значимых культурных событиях в регионах России, Санкт-Петербурге и Москве. Оператор предлагает «другие правила» коммуникации с искусством и дает своим абонентам преимущества при посещении выставок, арт-фестивалей и образовательных программ в области искусства.
Закономерным шагом стало партнерство Tele2 с МАММ – модным, интерактивным и высокотехнологичным музеем, проекты которого каждый раз становятся культурным явлением в жизни страны.
Первым совместным проектом Tele2 и МАММ стала выставка великого французского фотографа Анри Картье-Брессона – одного из основоположников гуманистического направления в фотографии и основателя легендарного фотоагентства «Магнум».
Tele2 представляет в МАММ VR-интерактивную инсталляцию: она позволит каждому посетителю создать собственные фотографии, путешествуя по Москве 50-х годов в виртуальной реальности.
В течение года абоненты Tele2 в МАММ будут иметь привилегии. В «День абонентов Tele2», проходящий каждый первый четверг месяца, клиенты оператора смогут получить второй входной билет в музей в подарок. Кроме того, абоненты компании попадут на закрытые авторские экскурсии по выставочным проектам МАММ.
Совместно с МАММ Tele2 организует серию лекций по истории искусства и современному искусству. Абонентов Tele2 ждет приоритетный вход по предварительной регистрации, так же как и при посещении других мероприятий музея в рамках программ МАММmusic, МАММliterature, MAMMcinema, MАММdiscussion.
Информация о событиях в МАММ абонентам Tele2 доступна на сайте музея.
Андрей Патока, заместитель генерального директора по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Tele2:
«Мы поддерживаем увлечения своих абонентов, в том числе их интересы в сфере искусства. Сейчас в обществе настоящий культурный бум – мы видим, как популярны выставки, лекции, кинопоказы и авторские экскурсии у москвичей. Как мобильный оператор Tele2 предлагает им новый опыт знакомства с произведениями современного искусства – через применение современных технологий. Мы улучшаем качество коммуникации с искусством и привносим идею «других правил» в знакомство с ним. Наш зритель может поучаствовать в создании арт-объекта, увидеть художественное произведение в новом ракурсе и пережить уникальный эмоциональный опыт».
Ольга Свиблова, директор «Мультимедиа Арт Музея, Москва»:
«Для «Мультимедиа Арт Музея» большая честь и радость то, что мы начинаем сотрудничество с инновационным телекоммуникационным оператором Tele2, выбравшим стратегию «Другие правила». Именно искусство и наука вносят в жизнь каждого из нас «другие правила», расширяя пространство наших личных возможностей, меняя наш стиль жизни. Совместное партнерство с Tele2 поможет музею не только выстроить новую коммуникацию зрителей и искусства, но и создавать новые высокотехнологичные проекты, которые станут результатом сотворчества художников и ученых. Поддержка Tele2 сделает музей и его образовательные программы более доступным для абонентов оператора. Интерактивные инсталляции, созданные благодаря поддержке Tele2, расширят креативные возможности каждого из посетителей музея».
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