Тарифы: Абоненты Tele2 могут собрать тариф мечты

MForum.ru
19.09.2017,
Пресс-релиз компании Tele2
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает абонентам настроить тариф под свои потребности. Клиенты компании теперь могут самостоятельно регулировать наполнение своего тарифного плана, изменяя пакет интернет-трафика, минут или SMS.
Предложение «Настройте тариф для себя» позволяет улучшить параметры тарифа и адаптировать его к нуждам абонента. Пользователи действующих и архивных тарифов «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» могут в любой момент включить дополнительные пакеты интернета, минут или SMS в свой тариф. Таким образом, добавленные услуги становятся частью тарифа.
Например, московские абоненты Tele2, потратившие до окончания месяца все минуты, благодаря предложению «Настройте тариф для себя» могут подключить 100 минут за 100 рублей. Один гигабайт интернет-трафика также обойдется пользователю в 100 рублей, а пакет безлимитных SMS на все номера домашнего региона будет стоить 50 рублей.
Абонентская плата за выбранную услугу списывается со счета абонента при подключении. Со следующего месяца дополнительный пакет становится частью тарифа, а абонентская плата увеличивается на стоимость активированных услуг. Неиспользованные минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках предложения «Настройте тариф для себя», переносятся на следующий расчетный период и расходуются первыми. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.
Подключить недостающие пакеты можно с помощью USSD-команды *155*24*1/2/3 (1 – для подключения минут, 2 – SMS, 3 – интернета) или в салонах связи Tele2.
С подробной информацией о тарифах и услугах Tele2 можно ознакомиться на сайте tele2.ru.
+
Комментарий MForum.ru: Настройки доступны на сайте tele2.ru в описаниях тарифов "Мой разговор", "Мой онлайн" и "Мой онлайн +". Например, для тарифа "Мой разговор" можно добавить 1 ГБ интернета, SMS-безлимит, 100 минут на "остальные телефоны".
+ +
Публикации по теме:
30.08. [Новости компаний] Тарифы: Tele2 обнуляет трафик в соцсетях и мессенджерах еще на одном тарифе / MForum.ru
28.08. [Новости компаний] M2M: Tele2 укрепляется в M2M / MForum.ru
21.08. [Новости компаний] Пресс-релиз: Выручка Tele2 в В2В-сегменте Московского региона увеличилась в 7 раз / MForum.ru
03.08. [Новости компаний] Тарифы: Не хватает интернета - подключайте пакеты Tele2 / MForum.ru
19.06. [Новости компаний] LTE: Tele2 запустил LTE в Архангельской области / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: В сеть попали характеристики смартфонов HTC Ocean Master, Harmony и Lite / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone V – 5,2-дюймовый FullHD-дисплей, 23 Мп камера и Snapdragon 820 / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены планшеты серии Lenovo Tab 4 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Новинки от Archos получили защиту от влаги и пыли / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: По данным FCC Nokia 2 будет оснащен аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: Sony H4233 с 6-дюймовым дисплеем и Android Oreo замечен GFXBench / MFrourm.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 8 и 8 Plus порадуют новой платформой и беспроводной зарядкой / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone X – юбилейный iPhone / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A71 появился на индийском рынке / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Meiigoo S8 с 6,1-дюймовым дисплеем 18:9 и сдвоенной камерой / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Note 3 со сдвоенной камерой и Snapdragon 660 представлен официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A (2017) сочетает 8-дюймовый дисплей и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Uhans Max 2 – 6,44-дюймовый фаблет с четырьмя камерами / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Panasonic P9 – смартфон начального уровня / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Doogee BL5000 с аккумулятором 5050 мАч оценен в $143 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 на Snapdragon 845 выйдет в 1 квартале 2018 года / MForum.ru