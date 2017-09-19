Тарифы: Абоненты Tele2 могут собрать тариф мечты

MForum.ru

Тарифы: Абоненты Tele2 могут собрать тариф мечты

19.09.2017, MForum.ru

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Tele2. Другие правила.

Пресс-релиз компании Tele2

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает абонентам настроить тариф под свои потребности. Клиенты компании теперь могут самостоятельно регулировать наполнение своего тарифного плана, изменяя пакет интернет-трафика, минут или SMS.

Предложение «Настройте тариф для себя» позволяет улучшить параметры тарифа и адаптировать его к нуждам абонента. Пользователи действующих и архивных тарифов «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» могут в любой момент включить дополнительные пакеты интернета, минут или SMS в свой тариф. Таким образом, добавленные услуги становятся частью тарифа.

Например, московские абоненты Tele2, потратившие до окончания месяца все минуты, благодаря предложению «Настройте тариф для себя» могут подключить 100 минут за 100 рублей. Один гигабайт интернет-трафика также обойдется пользователю в 100 рублей, а пакет безлимитных SMS на все номера домашнего региона будет стоить 50 рублей.

Абонентская плата за выбранную услугу списывается со счета абонента при подключении. Со следующего месяца дополнительный пакет становится частью тарифа, а абонентская плата увеличивается на стоимость активированных услуг. Неиспользованные минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках предложения «Настройте тариф для себя», переносятся на следующий расчетный период и расходуются первыми. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.

Подключить недостающие пакеты можно с помощью USSD-команды *155*24*1/2/3 (1 – для подключения минут, 2 – SMS, 3 – интернета) или в салонах связи Tele2.

С подробной информацией о тарифах и услугах Tele2 можно ознакомиться на сайте tele2.ru.

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Комментарий MForum.ru: Настройки доступны на сайте tele2.ru в описаниях тарифов "Мой разговор", "Мой онлайн" и "Мой онлайн +".  Например, для тарифа "Мой разговор" можно добавить 1 ГБ интернета, SMS-безлимит, 100 минут на "остальные телефоны". 

Tele2 дает возможность настроить тарифы

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