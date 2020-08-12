Тарифы: Tele2 отправила в архив безлимитный тариф за 1300 рублей

12.08.2020, MForum.ru

С 12 августа компания переименовывает текущий тарифный план "Интернет для устройств" в "Интернет для устройств 08_2020" и закрывает его для подключения без изменения прочих параметров.

Что это был за тариф.

Для интересующихся деталями - .pdf версия описания тарифа на сайте компании по состоянию на 2020.08.12.

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теги: тарифы Tele2