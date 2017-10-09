Дистанционное обучение: Сотрудники Tele2 смогут дистанционно учиться без отрыва от работы

09.10.2017, MForum.ru

Tele2 сообщает о начале сотрудничества с Coursera. Благодаря этой договоренности, сотрудники Tele2 получили возможность проходить курсы по актуальным в мире бизнес-темам, не отрываясь от повседневной работы. В Tele2 считают перспективным постоянное совершенствование специалистов. Выбор в пользу Coursera обусловлен возможностью гибкой реакции на изменения потребностей Tele2 в процессе деятельности компании, и сответствующего изменения программ обучения.

Среди выбранных курсов: методика agile, технологии "больших данных", цифровые технологии и инновации, дизайн-мышление и другие. Coursera предоставит учебные материалы и обеспечит возможность компании оценивать активность и успехи сотрудников. На платформе будет создана брендированная страница Tele2 с перечнем курсов для менеджмента компании. Обучение можно будет проходить также с использованием мобильного приложения, доступного для скачивания в AppStore и Google Play.

Tele2 стала одним из первых клиентов Coursera в России, который воспользовался предложением Coursera for Business.

Онлайн образование и образование без отрыва от работы, - это мировые тренды. Правильно, что они постепенно входят и в российскую практику.

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