Телеком: Tele2 начала включать поддержку LTE в туннелях метро

MForum.ru
14.03.2019,
Tele2 начала включать поддержку LTE в туннелях метро. Об этой стройке было известно сравнительно давно, сейчас наконец дошло до ввода в эксплуатацию. В перегонах между Смоленской и Щелковской сеть уже работает.
До конца 2q2019 года компания обещает обеспечить покрытие по всей длине "синей" Арбатско-Покровской линии. В туннелях Tele2 протягивает классический излучающий кабель.
Второй линией станет "красная", Сокольническая. Здесь будет обеспечиваться 3G и LTE. Монтаж уже начался. Tele2 хотела бы также обеспечить подключенностью Кольцевую линию, но этот вопрос пока еще не решен.
В 2018 году Tele2 инвестировала в московской подземке 800 млн рублей. Итоги известны - 100% покрытие LTE всех станций метро. Теперь бы к этому подтянуть 100% покрытие туннелей, но это быстро не сделать - дорого, даже если бы не специфические условия взаимодействия с метрополитеном. Источник: Пресс-релиз
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: телеком Tele2 метро метрополитен подземка Москва
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
25.12. [Новости компаний] Телеком: 4G в Московском метро - конкуренция возобновилась / MForum.ru
16.11. [Краткие новости] Пресс-релизы: Tele2 выпустила лимитированную серию брендированных карт «Тройка» / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] LTE в метро Москвы (обновляемый список) / MForum.ru
15.12. [Новости компаний] Дайджест: МегаФон развивает LTE в метро, ВымпелКом снизил цены в внутрироссийском роуминге, московский Tele2 отчитался за год / MForum.ru
15.03. [Новинки] Это интересно: К концу 2019 года смартфоны получат камеры разрешением 64 и 100 Мп / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Гибкий Moto Razr будет дешевле конкурентов от Huawei и Samsung / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Готовится к анонсу Oppo A5s / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Vivo S1 получит оригинальную подъемную конструкцию камеры / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Hisense U30 со Snapdragon 675 будет представлен 14 марта на AWE 2019 / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Fly Banana — изогнутый телефон без 4G и слайдера / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Oppo тизерит суббренд (линейку) смартфонов Reno / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 / 10 Plus доступны в России для предзаказа / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A30 появился в России / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Oppo F11 и F11 Pro / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart+ 2019 (Enjoy 9S) оснастили строенной камерой / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Meizu Note 9 с 48 Мп камерой и Snapdragon 675 представлен официально / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Tab 5 с 8-дюймовым дисплеем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Это интересно: Figgers F3 — первый 5G-смартфон сделанный в США / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Realme получил Helio P70 и емкий аккумулятор / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла спецификации Samsung Galaxy A60 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo представила первый смартфон суббренда IQOO / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 7 Pro — сенсор Sony и чипсет Snapdragon 675 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Blackview Max 1 с лазерным проектором оценен в $400 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Слухи: Сегмент бюджетных смартфонов пополнит Huawei Y6 Prime 2019 / MForum.ru