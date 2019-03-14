Телеком: Tele2 начала включать поддержку LTE в туннелях метро

14.03.2019, MForum.ru

Tele2 начала включать поддержку LTE в туннелях метро. Об этой стройке было известно сравнительно давно, сейчас наконец дошло до ввода в эксплуатацию. В перегонах между Смоленской и Щелковской сеть уже работает.

До конца 2q2019 года компания обещает обеспечить покрытие по всей длине "синей" Арбатско-Покровской линии. В туннелях Tele2 протягивает классический излучающий кабель.



Второй линией станет "красная", Сокольническая. Здесь будет обеспечиваться 3G и LTE. Монтаж уже начался. Tele2 хотела бы также обеспечить подключенностью Кольцевую линию, но этот вопрос пока еще не решен.



В 2018 году Tele2 инвестировала в московской подземке 800 млн рублей. Итоги известны - 100% покрытие LTE всех станций метро. Теперь бы к этому подтянуть 100% покрытие туннелей, но это быстро не сделать - дорого, даже если бы не специфические условия взаимодействия с метрополитеном. Источник: Пресс-релиз

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теги: телеком Tele2 метро метрополитен подземка Москва