Розница: Билайн предлагает скидку на "восьмерки" от Apple для пользователей VEON

09.10.2017, MForum.ru

Компания предлагает скидку на 3 тысячи рублей покупателям Московского региона, С.Петербурга и Ленобласти при покупке iPhone 8 и iPhone 8 Plus в интернет-магазине оператора.

Скачать бесплатное приложение VEON можно в AppStore и в GooglePlay. Для пользователей приложением доступны и другие предложения и скидки от партнеров программы. Промокоды для покупки аппаратов iPhone 8 доступны в приложении с 9 по 15 октября в канале "Специально для вас", а также в различные дни в течение этой недели в каналах "Лучшее для вас", "Наука и технологии". Воспользоваться ими можно, оформляя заказ в интернет-магазине Билайн.

Пресс-релиз компании ВымпелКом

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