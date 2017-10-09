ТВ и тренды: Телезрители все меньше смотрят линейное ТВ

09.10.2017, MForum.ru

По-данным аналитиков Ericsson Consumer Lab, услуги видео по запросу сравняются по-популярности с линейным ТВ в ближайшие три года. Этому немало способствует недостаточное качество ТВ-программ, жители России тратят 36 минут в день на поиск интересных телепередач и фильмов. Не менее половины ТВ и видеоконтента пользователи будут смотреть на экранах мобильных устройств, половика из которых - это смартфоны. Среднее время смотрения составляет до 30 часов в неделю.

По данным исследователей 2 из 5 пользователей платят за услуги, позволяющие смотреть ТВ и видеоконтент по запросу, 32% опрошенных намерены увеличить расходы на пользование такими сервисами в ближайшие 6-12 месяцев.

В ситуации "низкого старта" пользование VR. Не менее трети зрителей уверены, что начнут пользоваться VR к 2020 году. Пока что более половины зрителей ожидают снижения цен на устройства VR и роста предложения контента, предназначенного на просмотр через устройства VR.

Выросло качество картинки - 85% опрошенных используют телевизоры c HD-разрешением, у 20% стоят экраны 4K/UHD. Интересно, что многие говорят о том, что предпочли бы смотреть контент 4K с помощью компактных устройств, обходясь без ТВ с большим экраном.

В опросе участвовало порядка 20 тысяч людей в возрасте от 16 до 69 лет из 13 стран, включая Россию, США, Бразилию, Канаду, Китай, Германию, Индию, Италию, Южную Корею, Испанию, Швецию, Тайвань, Объединенное Королевство. Подробнее на англ..

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