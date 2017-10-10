RFID: Микросхема Микрона MIK213ND получила статус продукции отечественного производства 1-го уровня

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RFID: Микросхема Микрона MIK213ND получила статус продукции отечественного производства 1-го уровня

10.10.2017, MForum.ru

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Микросхема MIK213ND, разработанная АО "НИИМЭ" и производимая зеленоградским предприятием Микрон, предназначена для изготовления NFC-меток для маркировки различных объектов, включая металл. MIK213ND соответствует спецификациям NFC Forum Type 2 Tag. Это первый отечественный чип с NFC-интерфейсом, который можно считывать любым устройством с NFC-модулем, например, смартфоном. Микросхема уже используется в составе меток, которыми снабжается продукция "Микрон".

 

MIK213ND

 

В основе микросхемы - однокристалльный микропроцессор для RFID-меток, обеспечивающий бесконтактную передачу информации на расстоянии до 100 мм, в зависимости от используемой антенны и мощности контрольного устройства. Рабочая частота - 13.56 МГц, поддерживаемая скорость считывания-записи - до 106 кбит/c.

Микросхему используют не только на "Микрон", но и в метках для чипирования древесины, применяемых в Иркутской области в рамках пилотного проекта "Лесрегистр". Метка содержит информацию о породе дерева, месте и дате вырубки, технических параметрах и назначении древисины, потребителе.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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