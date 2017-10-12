RFID: Микрон, Техноторика и Флексознак показали свой "умный стакан" на выставке PIR Expo

12.10.2017, MForum.ru

"Умный стакан" может найти применение в кофейнях и других предприятиях общественного питания, особенно там, где кофе-машина стоит в зоне самообслуживания. В основе "умного стакана" - использование RFID-меток, основанных на микроконтроллере MIK213ND, выпускаемом на Микроне. Технология позволяет исключить повторное и нецелевое использование стаканов, предотвратить кражи продукта, дать возможность отслеживание товарооборота. Решение можно использовать также в разнообразных системах лояльности.

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