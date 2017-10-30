Анонсы: ZTE Blade A3 – сдвоенная камера и аккумулятор 4000 мАч всего за $120

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Анонсы: ZTE Blade A3 – сдвоенная камера и аккумулятор 4000 мАч всего за $120

30.10.2017, MForum.ru

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Китайская компания ZTE официально анонсировала смартфон Blade A3, который для цены 799 юаней ($120) получил довольно интересные спецификации. Впрочем, ощущение общей бюджетности устройства никуда не пропало.

Анонсы: ZTE Blade A3 – сдвоенная камера и аккумулятор 4000 мАч всего за $120

ZTE Blade A3 оснащен 5,5-дюймовым TFT-дисплеем разрешением HD, а «сердцем» этой новинки является чипсет MediaTek MT6737T (4 ядра 1,5 ГГц). В тоже время новинка получила вполне достаточные 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Причем слот microSD у ZTE Blade A3 не совмещен со вторым SIM-слотом, что среди последних новинок встречается нечасто. Максимальный поддерживаемый объем карт памяти – 128 Гб.

Есть у ZTE Blade A3 и более интересные возможности. В частности его фронтальная камера сочетает 5 и 2 Мп сенсоры, а также снабжена вспышкой. Тыловая камера ZTE Blade A3 представлена 13 Мп модулем. Емкость аккумулятора – 4000 мАч, что с учетом достаточно экономичной аппаратной платформы и HD-дисплея обеспечивает хорошую автономность. ZTE Blade A3 оснащен сканером отпечатка пальца на задней панели, а также поддерживает функцию Face Unlock, которая, по словам ZTE, безопасна и быстра. Программная часть ZTE Blade A3 включает в себя Android 7.0 Nougat с оболочкой MiFavor 4.2. Выпускаться ZTE Blade A3 будет в синем (Glacier Blue) и черном (Obsidian Black) цветах, начало продаж намечено на 6 ноября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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