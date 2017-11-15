Анонсы: Ulefone Mix 2 с экраном 18:9 представлен официально

MForum.ru
15.11.2017,
Первый смартфон с безграничным экраном от китайской компании Ulefone оказался успешным продуктом и в компании решили, что пришло время обновить эту модель. Обновленная версия смартфона получила ожидаемое имя Ulefone Mix 2 и оснащена 5,7-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9.
Разрешение экрана – HD+, а сам экран занимает 90,1% площади передней панели новинки. По «железу» Ulefone Mix 2 относится к бюджетным устройствам. Его «сердцем» стал чипсет MediaTek MT6737, дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 256 Гб). За мобильное фото отвечают 8 Мп фронтальная камера и сдвоенная тыловая камера, сочетающая 13 и 5 Мп модули. Соответственно, новинка позволяет делать фотографии с эффектом боке. ОС новинки базируется на Android 7. Ulefone Mix 2 уже доступен в официальном магазине производителя на AliExpress по цене менее 8 тысяч рублей.
© Антон Печеровый,
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