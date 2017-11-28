Кадры: Василь Лацанич станет гендиректором ПАО "ВымпелКом" с 10 января 2018 года

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Кадры: Василь Лацанич станет гендиректором ПАО "ВымпелКом" с 10 января 2018 года

28.11.2017, MForum.ru

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Мы узнали об уходе из МТС Василя Лацинича, занимавшего должность вице-президента по стратегии и маркетингу группы с 2011 года, еще в июне 2017 года. Знали и то, что он переходит для начала в структуру VEON - так принято в группе, да и условия контракта Василя с МТС не допускали прямой переход к конкуренту. В VEON г-н Лацанич имел возможность установить прямые контакты с ключевыми людьми в штаб квартире - это поможет ему в дальнейшей работе в российской компании группы. В 2018 году возвращение в Россию на должность гендиректора ПАО "ВымпелКом" становится возможным и осуществится с 10 января 2018 года.

Василь Лацанич с 2001 года занимал должность начальника отдела маркетинга МТС-Украина, а с 2005 года - директора по маркетингу МТС-Украина. Не удивительно, что когда Андрей Дубовсков, возглавлявший МТС-Украина в 2011 году был назначен президентом группы компаний МТС, он перевез с собой из Киева и Василя Лацанича - свою "правую руку", если не больше. На должность вице-президента по стратегии и маркетингу МТС.

 

Василь Лацанич
Василь Лацанич, пресс-фото МТС, 2011.09.05

Как я уже писал летом 2017 года, переход Василя Лацанича в ВымпелКом станет двойным выигрышем для команды этого оператора.

Во-первых, "ВымпелКом" получит сильного менеджера, всем знакомого, прекрасно знающего особенности российского рынка. Во-вторых, сильного менеджера лишилась МТС, что может упростить конкуренцию для всех остальных операторов "большой четверки".

Не забыт и Шелль Мортен Йонсен - он сохранит позицию в группе, пока что в должности главы крупнейших рынков VEON Ltd. Опыт работы на российском рынке г-на Йонсена поможет Василю Лацаничу находить с ним общий язык.

Сохраняю свой июньских прогноз - "если все пойдет именно так, а не иначе, ВымпелКом, на мой взгляд, получит существенный импульс развития".

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Биографическая справка

Василь Лацанич родился в 1972 году. Окончил Высший государственный институт им. Н.Лысенко в 1995 г. (Украина, Львов). 

Вице-президент группы МТС по маркетингу с 2011.09.05 по 2017.06

Возглавлял «МТС Украина» с марта 2011 года. 

В октябре 2005 года назначен на должность директора по маркетингу.

В 2001-2005 годах был начальником отдела маркетинга «МТС Украина».

С 1996 по 2001 год Василь занимал ряд позиций в Coca-Cola Ukraine Ltd, Coca-Cola Bottlers Siberia в России и Украине в сфере маркетинга и общего управления.

С 2010 года Василь Лацанич ​является со-председателем Теле-комитета при Американской торговой палате в Украине

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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28.11.2017 12:40 От: ABloud

[Пресс-релизы]: Василь Лацанич возглавит ПАО «ВымпелКом» в январе 2018 года

Амстердам-Москва, 28 ноября 2017 года. VEON Ltd. (NASDAQ: VEON, Euronext Amsterdam: VEON), ведущий мировой провайдер услуг связи и интернет-сервисов, обслуживающий более 235 млн клиентов, со штаб-квартирой в Амстердаме, сообщает о назначении с 10 января 2018 года Василя Лацанича Генеральным директором ПАО «ВымпелКом», российской бизнес-единицы VEON, работающей под брендом «Билайн». На данной позиции Василь будет подчиняться Шеллю Мортену Йонсену, главе крупнейших рынков VEON Ltd.

Василь работает в телекоммуникациях на протяжении более 16 лет, большинство из которых – на руководящих позициях в группе компаний МТС, где в последние годы занимал пост Вице-президента по стратегии и маркетингу. В этой должности Василь отвечал за коммерческие и стратегические инициативы компании, а также трансформацию клиентского опыта и цифровое развитие.

Комментируя данное назначение, Шелль Мортен Йонсен сказал: «Василь обладает богатейшим опытом работы и превосходно зарекомендовал себя в телеком-индустрии. Его назначение позволит еще более укрепить и развить сильные позиции VEON, особенно в период, когда мы реализуем важные стратегические инициативы на динамично развивающемся российском рынке».

Василь Лацанич прокомментировал: «Я рад возможности возглавить «ВымпелКом» и с нетерпением жду начала работы с командой, чтобы обеспечить клиентов «Билайн» лучшими цифровыми сервисами и решениями в период, когда российский рынок телекоммуникаций вступает в новую фазу развития и цифровой трансформации».

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