RFID: Рынку умных RFID шкафов обещают уверенный рост

29.11.2017, MForum.ru

По итогам 2016 года рынок умных шкафов, что все более активно используются в медицинских учреждениях, оценивается в $505.7 млн. Согласно прогнозам аналитиков, в период с 2012 по 2020 год рынок будет расти со скоростью 11% в год. Рост спроса на такое оборудование обусловлен тем, что все в большем числе больниц и поликлиник вводятся системы управления инвентарем.

Технология RFID применяется для удобного и надежного отслеживания оборудования, медикаментов и соответствующего документирования. Кроме того, такой подход позволяет уменьшить или устранить риски, связанные с неожиданной нехваткой, снижает инвентаризационные издержки. Это формирует растущий спрос на умные шкафы со стороны медицинских учреждений всего мира.

RFID консоли, с одной стороны, и стальные и алюминиевые напольные шкафы, с другой - это два компонента умных кабинетов. Консоль предназначена для считывания и документирования содержимого шкафа. Смарт-шкаф хранит также такие данные, как персональные идентификаторы авторизованного персонала, а также дату и время последнего использования.

Северная Америка - это доминирующий в мире рынок, где RFID смарт-шкафы получили массовое использование. В период до 2020 года, как ожидается, это доминирование сохранится, а рынок США будет самым большим рынком в мире для данного оборудования. Европейский рынок пока что остается вторым по размеру, за счет растущих инвестиций со стороны, как правительственных, так и неправительственных организаций. Можно вспомнить, как правительство Германии вложило в 2007 году $260 млн в R&D этой технологии. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, окажется самым быстрорастущим в ближайшие годы, доминировать на нем по части спроса на смарт-шкафы будут Китай и Индия.

Среди основных участников рынка RFID смарт-шкафов следует отметить: Mobile Aspects Inc., Tagsys RFID group, LogTag, Stanley Innerspace, Terson Solutions Inc., а также Solstice Medical LLC.

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